Mit der MZ zum „Summer of Music“

Gewinnspiel: Mit etwas Glück eine „Partyinsel“ für die Bayern-1-Disco im Freibad in Bad Wörishofen gewinnen.

Die Bayern 1 Disco im „Summer of Music“ kommt am Samstag, 8. August, nach Bad Wörishofen ins Freibad Sonnenbüchl. Hier feiern die Gäste auf Partyinseln den „Summer of Music“ unterm Sternenhimmel. Gastgeber sind Moderatorin Ulla Müller und DJ Jürgen Kaul. Er spielt die größten Rock- und Pop-Hits der 70er und 80er bis zu den aktuellen Chart-Hits. Karten gibt es nicht zu kaufen, nur bei Bayern 1 und bei der Mindelheimer Zeitung zu gewinnen.

Tickets für die Open-Air-Disco von Bayern 1 gibt es nicht zu kaufen

Endlich wieder gemeinsam feiern - aber mit Sicherheit und den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Damit in diesem besonderen Sommer die nötigen Abstandsregeln eingehalten werden, hat sich Bayern 1 mit der Stadtverwaltung Bad Wörishofen entlang der aktuell gültigen Abstands- und Hygienevorgaben etwas ganz Besonderes ausgedacht: Feiern auf Partyinseln für jeweils zehn Fans mit dem nötigen Sicherheitsabstand zu allen weiteren Gästen. Mal wieder unbeschwert tanzen, mit einem Cocktail im Liegestuhl chillen oder mitsingen wie beim Festival - bei dieser Sommerparty unter freiem Himmel kommen alle auf ihre Kosten. Wie Sie dabei sein können?

Eintrittskarten für die Bayern 1 Open Air Discos im Summer of Music gibt’s nicht zu kaufen, sondern nur auf bayern1.de zu gewinnen.

Exklusiv für Leserinnen und Leser der Mindelheimer Zeitung wird eine Partyinsel verlost. Mit etwas Glück werden Sie ausgelost und können dann mit neun Freunden auf der Partyinsel feiern.

So können Sie gewinnen: Schicken Sie einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Summer of Music“ an redaktion@mindelheimer-zeitung.de Einsendeschluss ist Dienstag, 4. August. Bitte unbedingt Vor- und Zuname, Adresse und Telefonnummer (Handy) angeben. Der Gewinner wird benachrichtigt.

