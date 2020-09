00:32 Uhr

Mit der Zündapp in die weite Welt

Nicht nur im Film „Ausgrissn“ sind auch im Unterallgäu immer mehr Oldtimer-Mopeds auf den Straßen zu sehen – so wie die „Zündapp-Freunde Mittelneufnach“, die jetzt zur Premiere im Filmhaus Huber in Türkheim angeknattert kamen

Von Sabine Schaa-Schilbach

Sie fuhren 12.000 Kilometer auf ihren 1960er-Jahre-Mopeds von Bayern aus in die unbekannte Weite, von Europa in die USA und dort von Ost nach West. Darüber haben die Wittmann-Brüder Julian (27) und Thomas (24) einen Film gemacht: „Ausgrissn! – In der Lederhosn nach Las Vegas“, den sie jetzt im Filmhaus Huber in Türkheim präsentierten.

Ein Roadmovie der besonderen Art, denn zur Doku kommt ein fiktionaler Rahmen dazu, ein „szenischer Part“, der im Wirtshaus und in ihrer Heimat spielt, dem oberbayerischen Isental. Dort ist dann der Auftritt von Stephanie Liebl als Bedienung Kathl. Auch bei ihr geht es um die Antwort auf die Frage, was die große Freiheit ist.

Bei der Premiere des Films im Kino in Türkheim waren die Hauptakteure anwesend. Und noch mehr Zündapp-Fans: Zehn der 20 aktiven Mitglieder der „Zündappfreunde Mittelneufnach“ hatten ihre älteren und neueren Maschinen publikumswirksam vor dem Kinoaufgang geparkt.

Ein bisschen war die Stimmung so wie vor etwas mehr als einem halben Jahr, als das Schwäbische Kinder- und Jugendfilmfestival einen Hauch von Hollywood nach Türkheim gebracht hatte und das Corona-Virus schon seinen Schatten warf, aber noch niemand sich eine Pandemie vorstellen konnte.

Vor zwei Jahren hatte das Filmabenteuer der beiden Brüder begonnen. Nach drei Monaten Fahrt hatten sie im November 2018 ihr Ziel Las Vegas in den USA erreicht. Für den Kenner: Unterwegs waren sie mit zwei Zündapp C 50 Super Mopeds Baujahr 1968 und 1969, 40 km/h schnell. Im Gepäck ein kleines Zelt.

Von Bad Reichenhall aus ging es über München nach Antwerpen in Belgien, dann mit dem Containerschiff in die neue Welt nach New York. Weiter über die Country-Metropole Nashville und die berühmte „Route 66“ nach Westen. Drei Mitarbeiter in einem unabhängigen Begleitfahrzeug waren für die Technik zuständig, für Kamera, Ton und für die Bedienung einer Drohne für die Luftaufnahmen.

So kamen 500 Stunden Material zusammen. „Eineinhalb Jahre haben wir dann geschnitten“, erzählen die beiden Brüder. Sie waren ihre eigenen Produzenten, führten Regie, machten alles selber.

Blieb die Frage, ob sie die Freiheit gefunden haben, die sie suchten? Das wird von den beiden Brüdern im Film und von der Figur der Kathl, die daheim geblieben ist, obwohl auch sie gerne mitgefahren wäre, aus der jeweils eigenen Lebenssituation beantwortet. Etwa so: „Freiheit ist, wenn ich mich für etwas entscheiden kann, wenn ich die Wahl habe und das dann durchziehen kann.“

