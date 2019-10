00:32 Uhr

Mitmachen beim „Fensterln“

Türkheims Ortskern soll wieder eine vorweihnachtliche Attraktion bieten. 2020 ist dann Pause

Ein vorweihnachtlicher Spaziergang durch Türkheims Ortskern soll die Besucher auch heuer mit außergewöhnlichen Einblicken erfreuen. Die Aktion „Weihnachtsfensterln“ ist in Vorbereitung. Dass sich niemand die damit verbundene Arbeit umsonst macht, ist nach Auskunft des Förderkreises Türkheim gesichert. Es gebe eine Verlosung, teilt der Vorsitzende Manfred Schweigert mit. Dazu werden in den einzelnen Fenstern bis zu drei Sterne versteckt. Wer gewinnen will, muss alle Fenster besuchen. Der Förderkreis sucht nun Teilnehmer, die ein weihnachtlich dekoriertes Fenster beisteuern wollen. Alle Fenster sollen vom 1. Advent an, dem 1. Dezember, bis einschließlich des zweiten Weihnachtsfeiertags am 26. Dezember ab Einbruch der Dunkelheit bis 22 Uhr geöffnet sein.

Alle Teilnehmer werden auf einem Flyer genannt, damit die Spaziergänger zügig zu den Fenstern finden. Auch besondere Aktionen sind möglich, zum Beispiel Lesungen, Glühweinausschank oder Musik. „Wir wollen die Termine so einteilen, dass an einem Tag nicht mehr als zwei Aktionen gleichzeitig stattfinden“, versichert der Förderkreis. Anmeldeschluss ist der 31. Oktober.

Die Verlosung gab es im vergangenen Jahr zum ersten Mal. „Wir hatten knapp 100 richtige Antworten“, berichtet Schweigert. Die genaue Anzahl aller versteckten Sterne ist die Lösung. Im nächsten Jahr pausiert die Weihnachtsfensterln-Aktion. Als Grund dafür nennt der Förderkreis das dann stattfindende Herzogfest in Türkheim. (m.he)

