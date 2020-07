vor 51 Min.

Mittelschule ist digital gut aufgestellt

Klare Planung für das nächste Schuljahr

Bereits jetzt werden an der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule Türkheim verschiedene Szenarien für den Start ins neue Schuljahr entworfen. Natürlich sei es ungewiss, wie es nach den großen Ferien an den Schulen weitergehe, betonen Rektorin Barbara Engel und Konrektor Sascha Rauschenbach.

Ungewissheit bestehe jedoch nicht in Bezug auf die Digitalisierung: „Es gibt es eine klare Planung und Vorgehensweise, wenn es um die digitale Ausstattung und digitales Arbeiten an unserer Mittelschule geht. Schon lange haben wir uns auf diesen Weg begeben und sind bisher von unserem Schulverband gut dafür ausgestattet worden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Sascha Rauschenbach ist Konrektor an der Mittelschule und zusammen mit einem weiteren Kollegen für die Systembetreuung, die Betreuung aller Geräte, des Netzwerks und der installierten Software bei künftig 170 Endgeräten zuständig.

Die Ludwig-Aurbacher-Mittelschule habe sich für eine in Deutschland beheimatete Plattform den „Schulmanager“ entschieden, die es ermöglicht, die schulüblichen Prozesse zu digitalisieren. Von den Geldern, die über die Förderprogramme von Bund und Ländern zur Verfügung stehen, werden Tablets gekauft. Ein Teil dieser erwähnten Tablets findet Einsatz als Leihgerät für Schüler ohne eigenes Endgerät. Damit wird der Zugang zu den gestellten Aufgaben und Rückmeldungen der Lehrer zu Zeiten des Distanzunterrichts ermöglicht.

Neben dem Schulmanager nutzt die Schule in Zukunft eine Cloud, die auf einem Server in der Nähe von Türkheim gehostet wird. Diese Übertragung ist verschlüsselt und ermöglicht es den Lehrern datenschutzkonform, digital und effizient zu arbeiten. (mz)

