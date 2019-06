Mutmaßliche Brandstifter im Visier der Justiz

In Mindelheim soll in zwei Jahren eine neue Grundschule eröffnet werden. Damit werden gleich mehrere Probleme auf einmal gelöst.

Mindelheim

Mindelheim bekommt eine neue Schule

Plus Am Mindelheimer Maristenkolleg soll eine katholische Grundschule entstehen. Hier erfahren Sie, was schon feststeht – und was noch offen ist.