18.03.2020

Nach Unfallserie in Mindelheim: Diskussion um Kreuzung

Am Freitag, 6. März, krachte es in der Landsberger Straße in Mindelheim. Der Sachschaden beträgt etwa 17.500 Euro.

Plus Vor eineinhalb Wochen gab es in der Landsberger Straße an der Kreuzung Zeppelinweg einen Unfall mit drei Fahrzeugen. Wird die Kreuzung entschärft?

Von Oliver Wolff

Am Freitag vor einer Woche hat sich in der Landsberger Straße an der Kreuzung zum Zeppelinweg und zur Uhlandstraße ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet (wir berichteten). Personen sind dabei nicht verletzt worden, die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 17.500 Euro. Einige Bürger kommentierten auf der MZ-Facebookseite, die Stadt müsse an der besagten Kreuzung etwas ändern, da dort häufig Unfälle passierten. Nun äußern sich die Stadt Mindelheim und die örtliche Polizeiinspektion auf eine Anfrage unserer Redaktion.

Die Stadt ermittelt mit anderen Behörden die Unfallschwerpunkte in Mindelheim Die Pressesprecherin der Stadt Mindelheim, Julia Beck, sagt, das Ordnungsamt sei in ständigem Kontakt mit der Polizei. Beim Zeppelinweg handle es sich um eine Gemeindestraße, bei der Landsberger Straße um eine Staatsstraße. In diesem Fall gelte die sogenannte Schnittstellenregelung. Die besage, dass die höhere Straßenbaubehörde – in diesem Fall das Straßenbauamt Kempten – zuständig sei. Es existiere laut Beck eine Verkehrskommission, die sich aus Vertretern der Polizei, des Landratsamtes Unterallgäu, des Straßenbauamts Kempten und – sofern es städtische Straßen betreffe – aus Vertretern des Ordnungsamtes zusammensetze. Zusammen ermittle man die Unfallschwerpunkte und geeignete Lösungen hierfür. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Laut Polizei kein Unfallschwerpunkt - trotz elf Unfällen in fünf Jahren Nach Angaben der Polizei Mindelheim ist die Kreuzung in der Landsberger Straße nicht als Unfallschwerpunkt, sondern lediglich als „Unfallgefahrenpunkt“ eingestuft. Die Stadt Mindelheim hat nur einen eingeschränkten Handlungsspielraum. Laut Unfallstatistik haben sich an der Kreuzung seit Januar 2015 insgesamt elf Unfälle ereignet. Davon waren drei in den vergangenen fünf Monaten. Als Unfallursache nennt die Polizei sechs mal Vorfahrtsverletzungen, davon waren vier Konflikte von Autofahrer gegen Radfahrer. Wird sich etwas ändern? Mindelheimer Bürger würden es sich wünschen Damit ist klar: Solange die Behörden zu keiner anderen Einschätzung kommen, wird die Kreuzung nicht entschärft. Ein MZ-Leser hat vorgeschlagen, eine Ampelanlage zu installieren. Ein anderer findet ein Tempolimit auf 30 km/h sinnvoll. "Darf an der Kreuzung regelmäßig raus und es macht keinen Spaß", schreibt eine Leserin. Aufgrund der Ampelschaltungen an der Landsberger Straße gebe es gefühlt nur fünf Sekunden, in denen die Kreuzung frei sei. Rückblick: Tödlicher Unfall an der Kreuzung im Jahr 2017 Am 22. September 2017 endete ein Unfall an der Kreuzung tödlich. Damals überquerte ein Autofahrer die Landsberger Straße von der Uhlandstraße kommend in Richtung Zeppelinweg. Hierbei übersah der Autofahrer eine 64-jährige Radlerin, die auf dem markierten Fahrradstreifen in Richtung Stadtmitte gefahren war. Beim Zusammenstoß schlug die Frau mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe auf und wurde dabei schwerst verletzt. Am nächsten Tag verstarb sie im Krankenhaus. Lesen Sie auch: Sperrung nach Unfall in der Landsberger Straße

