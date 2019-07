vor 49 Min.

Nach dem Marktfest ist vor dem Marktfest

Wie die Bilanz der Veranstalter nach den zwei Festwochenenden in Markt Wald ausfällt.

Zwei Wochenenden lang war Markt Wald beim historischen Marktfest im Ausnahmezustand: Die ganze Gemeinde war auf den Beinen, um nach fünfjähriger Pause die Markterhebung des Ortes vor mehr als 400 Jahren gebührend zu feiern. Das historische Spektakel ließen sich auch mehrere tausend Besucher nicht entgehen.

Entsprechend positiv fällt die Bilanz von Bürgermeister Peter Wachler aus, der zugleich im „Verein zur Vorbereitung und Durchführung des Historischen Marcktfestes auff’m Waldt“ aktiv ist: „Es gibt keine Worte dafür“, sagt er. „Das war eine Kombination aus Glück und sehr guter, akkurater Vorbereitung. Ich glaube, dass wir uns als sehr gute Gastgeber präsentiert und uns gegenüber dem Fest von 2014 noch einmal gesteigert haben.“

Rund 500 Mitwirkende haben sich beim Marktfest eingebracht

Der gute Besuch war wohl nicht zuletzt auch dem Wetter zu verdanken: Am ersten Wochenende war es tagsüber zwar fast schon zu heiß, doch spätestens abends drängten sich die Besucher in den Lagern entlang der Hauptstraße. „So ein Glück mit dem Wetter haben wir noch nie gehabt“, sagt denn auch Stefan Klaus, der Schriftführer des Vereins. „Wir sind superzufrieden.“ Zumal es an beiden Wochenenden zu keinen nennenswerten Zwischenfällen kam. Er lobt außerdem den einmaligen Zusammenhalt der rund 500 Mitwirkenden: „Alle haben mitgemacht und sich eingebracht. Es war ein super Miteinander.“

Und einen besonderen Höhepunkt gab es auch: Am zweiten Festwochenende wurde die erste Hochzeit in der Geschichte des Marktfestes gefeiert: Bürgermeister Wachler traute im Rathaus Jaenine und Heiko Weinke. Wie die ganze Hochzeitsgesellschaft waren sie in historischen Gewändern erschienen und feierten ihre Heirat anschließend im Lager der Neufnachschützen.

In wenigen Tagen wird das historische Fest dann selbst wieder Geschichte sein: Die Abbauarbeiten laufen bereits auf Hochtouren – und in rund drei Jahren dann wieder die Vorbereitungen für die nächste Auflage. „Denn nach dem Fest ist vor dem Fest“, sagt Bürgermeister Wachler. (baus)

