Mindelheim schafft ein neues Baugebiet in Nassenbeuren

Plus Häuslebauer können sich freuen: In Nassenbeuren entsteht ein neues Baugebiet. Im Stadtrat gibt es Diskussionen über Flächenfraß, mögliche Konflikte mit Landwirten und den Hochwasserschutz.

Gute Nachrichten aus dem Mindelheimer Stadtrat für alle, die sich den Traum eines Eigenheims verwirklichen wollen und die bei der Vergabe von Bauplätzen im Mindelheimer Norden das Nachsehen hatten: In Nassenbeuren entsteht ein neues Baugebiet. Insgesamt 29 Bauplätze mit einer Grundstücksgröße zwischen 550 und 800 Quadratmetern sollen im Süden Nassenbeurens entstehen.