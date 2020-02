20.02.2020

Neue Arbeitsplätze wollen alle. Nur wie?

Die Stadtverwaltung als Motor für mehr Gewerbe und mehr Jobs

Wer in der Kneippstadt wohnt, sucht auch in der Kneippstadt Arbeit – immer öfter jedoch vergeblich. Was kann, was muss ein Bürgermeister da unternehmen, um neue Unternehmen vor Ort anzusiedeln und so neue Arbeitsplätze zu schaffen?

Stefan Welzel sieht es mit Schrecken, wenn andernorts entlang der Autobahn neue Unternehmen aus dem Boden schießen, im Interkommunalen Gewerbegebiet der Stadt Bad Wörishofen aber nichts dergleichen erkennbar sei: „Wir müssen hier absolut Gas geben“, sieht Welzel in der Wirtschaftsförderung eine „essenzielle“ Aufgabe eines Stadtoberhauptes. Doch er denkt dabei nicht nur an neue Firmen, sondern auch an die Förderung heimischer Unternehmen.

Alexandra Wiedemann will mit einem verbesserten Netzwerk und die Wirtschaftsförderung in der Rathausverwaltung „neu strukturieren“.

Doris Hofer will insbesondere die Hotel- und Gastronomiebranche in der Kurstadt in den Fokus nehmen, auch wenn sie die Schwierigkeiten kennt, hier Fachpersonal zu finden. Gerade in einer Kur- und Tourismusstadt wie Bad Wörishofen sei es aber genau diese Branche, die sie „am liebsten weiter entwickeln würde“, viel mehr noch als neue Industrie- und Gewerbebetriebe zu suchen. Dennoch sieht sie auch Defizite im Interkommunalen Gewerbegebiet: „Da muss was weitergehen“, fordert sie.

Bürgermeister Paul Gruschka wollte diesen indirekten Vorwurf so nicht auf sich sitzen lassen und verwies energisch darauf, dass im Interkommunalen Gewerbegebiet von den „10.000 Quadratmetern nur noch 800 Quadratmeter übrig“ seien, der Löwenanteil sei damit längst an Unternehmen verkauft, die vertraglich verpflichtet sind, dort innerhalb der nächsten drei Jahren zu bauen. Und schließlich habe der Stadtrat seine Forderung nach einem ihm direkt zugeordneten „Wirtschaftsförderer“ ja auch „ewig blockiert“, was aus seiner Sicht auch viel über den tatsächlichen „Stellenwert der Wirtschaftsförderung“ im Stadtrat aussage.

Regine Glöckner sieht Nachholbedarf bei Neugründungen und Start-ups und würde als Bürgermeisterin „pro aktiv“ auf Unternehmen aus der Gesundheitswirtschaft zugehen, wie sie sagte.

Dominic Kastner wollte sich zwar nicht endgültig festlegen lassen, hält aber ein „modernes Industriegebiet“ für durchaus geeignet, um zukunftsorientierte mittelständische Unternehmen anzulocken, die dann aber auch von der Stadt bis zur Fertigstellung unterstützt und begleitet werden müssten. (alf)

