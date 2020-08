vor 49 Min.

Neuer Schirmherr im Mehrgenerationenhaus

Plus Mehrgenerationenhaus lädt zur Mitgliederversammlung und begrüßt neuen Schirmherrn.

Von Andreas Zündt

Mit einem breiten Angebot für Jung und Alt sorgte die Einrichtung für Begeisterung, etwa die kunsthistorischen Vorträge von Roland Herold oder die Computerkurse von Dieter Wiethege. Auch das Kasperl-Theater erfreute sich großer Beliebtheit. Für Kurseelsorger Prof. Dr. Adalbert Keller zeichnet genau diese Bandbreite das Sozialzentrum aus. „Das MGH verbindet Generationen“, sagt er, ein Anliegen, das auch Pfarrer Kneipp sehr am Herzen gelegen hätte. „Kneipp wäre froh gewesen, ein solches Haus in seinem Wirken haben zu können.“

Das Mehrgenerationenhaus in Bad Wörishofen erfreut sich wachsender Beliebtheit

Das Mehrgenerationenhaus (MGH) hat einen neuen Schirmherrn. Traditionell fällt diese Aufgabe dem Ersten Bürgermeister der Kneippstadt zu – und so folgt hier wie im Rathaus Stefan Welzel auf Paul Gruschka. Ilse Erhard überreichte in ihrer Funktion als Vorsitzende der sozialen Einrichtung dem neuen Patron die Ernennungsurkunde.

Der neu gewählte Bürgermeister Welzel blickte in dieser Mitgliederversammlung auf genau 99 ereignisreiche Tage als Stadtoberhaupt zurück.

Lesen Sie dazu auch: Plötzlich Bürgermeister

Mit der Corona-Krise habe sein neues Amt mit einer echten Herausforderung begonnen. „Bei allen Sachaufgaben, die wir zusammen gemeistert haben und denen wir uns auch künftig noch stellen müssen, hat sich eines in dieser Zeit ganz klar herausgestellt: Am Ende geht es immer um den Menschen“, betonte er und spannte so den Bogen zu seiner Aufgabe als Schirmherr. Denn: „Als sozialer und gesellschaftlicher Knotenpunkt zählt auch im MGH immer vor allem der Mensch.“

Dies beweisen auch die Zahlen, die Erhard in ihrem Rückblick aufs vergangene Jahr berichtet. Ganze 7578 Besucher durfte das MGH in der „Guten Stube“ begrüßen, ganze 433 mehr als im Vorjahr. „Diese Menge werden wir heuer bedingt durch Corona und die entsprechenden Maßnahmen sicher nicht erreichen, obwohl allein im Januar und Februar bereits weit über tausend Besucher in unserem Haus waren.“

Für eine Überraschung sorgten am Ende der Sitzung zwei Künstler: Vera Kloeter überreichte dem Mehrgenerationenhaus eine Auswahl handgefertigter Kneipp-Porträts, Günter Wolf dem Bürgermeister eine lebensechte Bleistiftzeichnung seines Konterfeis. Der Schöneschacher gab zudem seine Stimmimitation von Franz Josef Strauß zum Besten und sorgte mit dieser Einlage ebenso wie Sanni Risch, die einige Stücke ihres Volksmusicals „Kneipp“ präsentierte, für Unterhaltung bei den anwesenden Gästen. Ein gelungener Nachmittag also, auf den Ilse Erhard gerne mit einem Glas Sekt angestoßen hätte – da das aber derzeit nicht erlaubt sei, bat die Gastgeberin darum, dies zu Hause nachzuholen.

Lesen Sie dazu auch: Einsatz für die Menschen in der Kneippstadt

Themen folgen