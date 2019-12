10:00 Uhr

Neuer Turnierleiter fürs große Schafkopf-Turnier

Die Vorbereitungen für das große Schafkopfturnier "Herz ist Trumpf" laufen auf Hochtouren. Ein neues Gesicht leitet das Turnier.

Immer Ende des Jahres laufen die Vorbereitungen auf das große Schafkopfturnier „Herz ist Trumpf“ in Pfaffenhausen wieder auf Hochtouren. Benjamin Adelwarth organisiert mit seiner Helfercrew den Schafkopfabend unter dem Motto „Herz ist Trumpf“ bereits zum achten Mal. Das beliebte und in ganz Schwaben bekannte Turnier steht ganz im Zeichen des guten Zwecks. Traditionell am Vorabend von Dreikönig, am Sonntag, 5. Januar, findet das legendäre Schafkopfturnier wieder in sieben Spielstätten gleichzeitig in Pfaffenhausen statt. Der Erlös geht zum einen an die Sabine-Adelwarth-Stiftung, die mit dem Geld Forschung und Familien mit Mukoviszidose-Betroffenen helfen will. Mit der anderen Hälfte soll die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, unterstützt werden.

1983 fand das erste Schafkopf-Turnier in Pfaffenhausen statt

Den Startschuss für das Turnier gaben 1983 die Freunde Pfaffenhausen. Zum Wohle der Geselligkeit und des guten Zwecks kartelten die Teilnehmer schon damals für die Kartei der Not. Somit flossen mittlerweile rund 188.000 Euro an das Leserhilfswerk. Nachdem die Freunde Pfaffenhausens die Mammutaufgabe nicht mehr stemmen konnten, übernahm die Sabine-Adelwarth-Stiftung das Turnier. Seit 2013 organisiert Benjamin Adelwarth mit viel Herzblut den Schafkopfabend. Mit der Mukoviszidose-Stiftung wollen er und seine Frau Sabine den Kampf gegen die noch immer tödliche Erbkrankheit aufnehmen.

Bisher wurden insgesamt 35 Turniere mit rund 16.590 Teilnehmern durchgeführt.

Als neuer Turnierleiter ist 2020 erstmals Thomas Platzer dabei. Zuvor hatte Wilhelm Rogg viele Jahre dieses Amt inne. Er ist jedoch in diesem Jahr verstorben.

Platzer ist 50 Jahre alt und Berufssoldat. Er wohnt in Pfaffenhausen und ist schon seit seiner frühen Jugend begeisterter Schafkopfer. Er freut sich schon sehr auf das Turnier und ist gespannt auf die Resonanz: „Das Miteinander steht hier klar im Vordergrund“, so Platzer, der fest mit der Unterstützung der letztjährigen Spielleiter rechnen kann.

Die Schafkopf-Spieler in Pfaffenhausen karteln für den guten Zweck

Die Regeln bleiben gleich. In erster Linie wird eine wohltätige und gemeinnützige Veranstaltung angestrebt. Im Mittelpunkt sollen generationsübergreifende Geselligkeit, Begegnung und harmonisches Miteinander stehen. Das Turnier soll wieder friedlich, fair und kameradschaftlich verlaufen. „Kartenhaie“ und „Streithansl“ sind deshalb nicht willkommen. Dass auch dieses Mal wieder jeder „Guate“ gewinnt, versteht sich beim traditionellen Pfaffenhauser Schafkopfturnier natürlich von selbst.

Wie in den vergangenen Jahren wird die Zentrale, im alten Rathaus (Schranne) sein. Dort kann der Spieleinsatz von 15 Euro ab 18 Uhr bezahlt werden. Gekartelt wird dann in den Gasthäusern Krone, goldener Stern, Bräustüble, Kreuz, Lori‘s Pizzeria, Ristorante Fratelli und dem Schützenheim. Die gewünschte Gaststätte darf frei ausgewählt werden. Zur Freude der Spieler haben zahlreiche Firmen aus der Region sowie Politiker und einige Privatleute Geld- und Sachpreise gestiftet, sodass es Preise im Wert von rund 7000 Euro gibt. Traditionell ist der Hauptpreis wieder ein Motorroller. (müsa)

Wer das Turnier unterstützten möchten, spendet auf das Konto der Sabine-Adelwarth-Stiftung. Die IBAN lautet DE93 7206 9789 0000 2204 00.

