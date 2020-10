15:17 Uhr

Obdachlose in Mindelheim und Bad Wörishofen bekommen Hilfe

Plus Wenn es um Unterstützung für obdachlose Menschen geht, arbeiten die beiden Unterallgäuer Städte Hand in Hand. Wer sich jetzt um die Menschen am Rand der Gesellschaft kümmert.

Von Johann Stoll

Wie geht eine Stadt mit Menschen um, die es aus welchen Gründen auch immer nicht auf die Sonnenseite des Lebens geschafft haben? Als Peter Horn vor ein paar Jahren Bürgermeister Stephan Winter vorgeschlagen hatte, er wolle sich als Mitarbeiter der Caritas Unterallgäu zehn Stunden die Woche um Obdachlose in der Kreisstadt kümmern, rannte er damit offene Türen ein.

Inzwischen hat Horn seine Aufgabe schweren Herzens aus Altersgründen aufgegeben. Einen geeigneten Nachfolger zu finden, war aber nicht einfach. Gelöst wurde das Problem, weil gleich drei Partner bereit sind, eng zusammenzuarbeiten: Neben der Stadt Mindelheim und der Caritas ist das auch die Nachbarstadt Bad Wörishofen.

Sozialpädagogin Johanna Miller kümmert sich jetzt um die Obdachlosen aus Mindelheim und Bad Wörishofen

Konkret konnte die Sozialpädagogin Johanna Miller für die Aufgabe gewonnen werden. Sie arbeitet nun 20 Stunden in der Woche in der Schuldnerberatung der Caritas. Die weiteren 19,5 Stunden sucht sie Obdachlose in Mindelheim und Bad Wörishofen in deren Übergangsunterkünften auf und versucht ihnen zu helfen, ihren Alltag zu meistern.

Nachdem bereits Bad Wörishofen grünes Licht für diese Zusammenarbeit gegeben hatte, zog nun auch die Stadt Mindelheim nach. Der Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss des Stadtrates stimmte dem einstimmig zu. Wie hoch die Kosten für die Stadt in Cent und Euro sein werden, wurde nicht exakt beziffert. Im vergangenen Jahr gab Mindelheim für diese Aufgabe 12.768 Euro aus.

Johanna Miller ist gelernte Krankenschwester. Bis 2016 arbeitete sie in diesem Beruf. Danach studierte sie Soziale Arbeit in Kempten. Ihr Studium schloss Miller im Frühjahr ab.

Insgesamt werden 23 Menschen betreut, erklärt Mindelheims Bürgermeister Winter

Die Bewohner in den Obdachlosenunterkünften in der Daimlerstraße und in der Landsberger Straße haben mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen. Die wenigsten gehen einer Erwerbsarbeit nach. Viele hätten Suchtprobleme, sagte der Bürgermeister. Insgesamt werden 23 Personen betreut.

