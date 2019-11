Parkhaus-Feuer: War es Brandstiftung?

Plus So geht es nach dem Brand im größten Parkhaus Bad Wörishofens weiter. Auch das LKA befasst sich jetzt mit dem Fall.

Einen Tag nach dem Feuer im Parkhaus Kurpromenade war gestern immer noch unklar, wie es zu dem Brand am Montagmorgen kommen konnte. Allerdings verdichten sich die Spuren. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Kempten sagte unserer Redaktion, mittlerweile sei das Landeskriminalamt mit der Sache befasst.

Die Kripo Memmingen habe einen LKA-Experten gebeten, sich die Spuren in Bad Wörishofen anzusehen. Es gehe um die Frage: War es ein technischer Defekt oder doch vorsätzliche Brandstiftung?

Erste Halter holen ihre Autos aus dem gesperrten Parkhaus ab

Weitere Schäden an abgestellten Fahrzeugen seien nicht gemeldet worden. Zwei Autos waren ausgebrannt, ein drittes Fahrzeug wurde durch das Feuer beschädigt. Gestern holten viele Fahrzeughalter ihre Autos aus dem Parkhaus ab. Weitere Gelegenheiten bestehen heute und am Donnerstag, 14. November, jeweils von 7.30 bis 8.30 Uhr, 11.30 bis 12.30 Uhr sowie 15 bis 16 Uhr. Dies geschieht unter Sicherheitsvorkehrungen, da die Stadtwerke das Gebäude gesperrt haben. Es bestehe Lebensgefahr, ist auf den Schildern zu lesen. Stadtwerke-Chef Peter Humboldt sagt, nach dem Brand hätten sich noch 70 Fahrzeuge in dem größten Parkhaus der Stadt befunden. Am späten Dienstagnachmittag waren es noch 20.

Stadtwerke-Chef äußert sich zu den Folgen des Feuers

Noch wurde der Schaden am Gebäude nicht begutachtet. Humboldt geht aber davon aus, dass zumindest der Bereich um den Brandherd und in der darüber liegenden Ebene zusätzlich gesichert werden muss. Das Feuer brach gegen 6 Uhr in der Tiefgarage aus. Bis zu einer Sanierung müssten diese Bereiche wohl gesperrt werden, so Humboldt.

Keinen Zusammenhang sieht die Polizei weiterhin zwischen dem Feuer im Parkhaus Kurpromenade und dem kurz zuvor gemeldeten Brand auf dem Dach eines Parkhauses an der Fidel-Kreuzer-Straße. Dort hatte jemand einen Papierstapel in Brand gesetzt. Bei dem Brand im Parkhaus Kurpromenade wurde niemand verletzt. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 55.000 Euro, den Gebäudeschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

