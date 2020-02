vor 42 Min.

Partei tagt in Nassenbeuren: Die AfD und die Wirtschaft

Die AfD hat in Nassenbeuren getagt.

Plus Bayerns AfD-Parteivize fordert in Nassenbeuren Rückkehr zu nationalen Strukturen. Bei einem Thema aber distanzieren sich sogar die eigenen Leute.

Von Johann Stoll

Zuerst der Euro, dann die Migration und in jüngster Zeit verstärkt Kritik an der Energiewende: Es sind die großen Themen, die der AfD Aufwind verschafft haben. Warum aber kandidiert die Partei für den Kreistag im Unterallgäu, in dem es um Schulen, Straßenbau, Altenheime oder Krankenhäuser geht?

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Im Landgasthof Nassenbeuren sagte Listenführer Wolfgang Reitinger zur Begründung, die AfD sei die Partei des „gesunden Menschenverstandes“. Sie gehe deshalb mit Kandidaten mit „bodenständigen Berufen“ ins Rennen, um auch in der Kommunalpolitik eine „Rückkehr zum Realitätssinn“ zu erreichen. Der AfD-Listenführer Reitinger klagt in Nassenbeuren über Ausgrenzung und die "Nazi-Keule" Reitinger beklagte Ausgrenzung. So mancher, der zur Kandidatur bereit war, habe auf Druck seines Arbeitgebers davon wieder Abstand genommen. Häufigstes Mittel sei die „Nazi-Keule“. Auch werde die AfD in die Nähe zu Euthanasie und Antisemitismus gerückt. Reitinger sieht darin den Versuch der Diffamierung. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Hauptredner vor rund 60 Anwesenden war der stellvertretende Landesvorsitzende Hansjörg Müller, ein gebürtiger Franke, der aber sein Bundestagsmandat im Berchtesgadener Land erworben hat. Sein Thema: eine neue Wirtschaftsordnung. Müller kritisierte „parallele Herrschaftssysteme“ wie supranationale Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, Finanzbeteiligungen von Ausländern, große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Rating-Agenturen. 80 Prozent des weltweiten Vermögens teilten sich 737 Konzerne. Wie die AfD einen Wirtschaftsboom auslösen möchte Müller forderte eine Beschränkung ausländischer Investitionen und ein Schließen der Grenzen für ausländische Arbeitnehmer. Besteuert werden sollten Betriebsstätten, um so zu verhindern, dass internationale Konzerne ihre Gewinne verschieben. Der Mittelstand sollte nur auf den Teil Steuern zahlen, der aus dem Betrieb entnommen wird. Das würde einen Wirtschaftsboom auslösen. Müller gehört zu den Unterzeichnern der „Erfurter Resolution“ des sogenannten Flügels von Björn Höcke. Gegen Nichtregierungsorganisationen, die sich für Flüchtlinge, die Umwelt oder eine freie Gesellschaft einsetzen, machte Müller Stimmung. Den US-Philantropen George Soros dämonisierte er als weltweiten Lieferanten von Nachrichten für Medien in 155 Ländern. Er nannte ihn „den größten lebenden Menschheitsverbrecher“. Die Unterallgäuer AfD-Leute distanzierten sich teils von der Verschwörungstheorie Das war einigen AfD-Leuten aus dem Unterallgäu dann aber doch zu viel an Verschwörungstheorie. Gegenüber der MZ distanzierten sie sich an dem Abend von dem Vortrag ihres Referenten. Das sei keine AfD-Position.

Themen folgen