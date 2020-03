Paukenschläge bei der Kommunalwahl - mal laut, mal leise

Plus Wenn noch einmal jemand behaupten sollte, dass Politik die Menschen nicht interessiert und mobilisiert – der darf sich gerne an den 15. März 2020 erinnern.

Trotz der alles überbordenden Corona-Krise und einer massiven Verunsicherung der Menschen ließen es sich überraschend viele Wählerinnen und Wähler nicht nehmen, ihr vornehmstes demokratisches Recht auszuüben. Meist über 60 Prozent, in Rammingen sogar fast 80 Prozent stürmten am Sonntag an die Wahlurnen. Politikverdrossenheit? So ein Quatsch!

Manchmal werden Kommunalpolitiker kalt erwischt Eine Kommunalwahl hat ja immer den Reiz, dass es sich um eine Persönlichkeitswahl handelt. Gewählt wird meist der, den man kennt und schätzt (oder nicht). Das hat oft Vorteile, manchmal werden Kommunalpolitiker aber auch kalt erwischt. In Türkheim flog Agnes Sell aus dem Gemeinderat, obwohl sie von Beobachtern und Gemeinderatskollegen für ihre Sachkenntnis und ihr Engagement sehr geschätzt wurde. Gerade in der hitzigen Diskussion um das Waaghaus war Sell eine der (wenigen) Stimmen, die auch dann noch sachlich und fair argumentierte, wenn bei anderen schon die Sicherungen durchzubrennen drohten. Die Türkheimer Wähler haben entschieden: Freude und Enttäuschung liegen gerade bei Kommunalwahlen naturgemäß immer nah beieinander. Als Bürgermeisterkandidatin der Ramminger Bürgerliste war Ulrike Degenhart zwar gescheitert – mit 919 Stimmen bei der Gemeinderatswahl konnte die bisherige FWG-Rätin dafür das drittbeste Wahlergebnis in ganz Rammingen auf sich verbuchen. Dies nahm Degenhart gestern erneut zum, Anlass, für sich den Anspruch für den Posten als Zweite Bürgermeisterin abzuleiten. Mit Thomas Kerler zog noch ein weiterer Kandidat für die Bürgerliste in den Ramminger Rat, der bislang für die FWG dort schon Sitz und Stimme hatte. Der beliebte und als besonnen geltende Alfred Waltenberger steht für Kontinuität und mit Andreas Nett hat die Bürgerliste sogar einen Newcomer. Abwahl von Thomas Scharpf in Rammingen lässt seine Gegner jubeln Ein Paukenschlag, selbst für Insider, war das Scheitern von Thomas Scharpf. Wie groß die Enttäuschung bei der Bürgerliste darüber sein mag, dass der Schwele-Dauergegner nicht mehr im neuen Gemeinderat sitzt, war gestern nicht zu erfahren. Eine entsprechende Anfrage der Mindelheimer Zeitung bei Scharpf blieb jedenfalls unbeantwortet. Umso größer war der Jubel der FWG/UWG-Fraktion, der freilich nur hinter vorgehaltener Hand geäußert wurde. Dann aber umso deutlicher: „Die Ramminger Wähler haben uns gestern ein Geschenk gemacht“, fasste einer seine Genugtuung über Scharpfs’ Abwahl in Worte. Rammingens Bürgermeister Anton Schwele gewinnt seine fünfte Wahl: Schwele wird Ramminger Rekord-Bürgermeister

