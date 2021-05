Pfaffenhausen

Ein Rekordhaushalt in Pfaffenhausen - und vermutlich nicht der letzte

Anstelle des alten Kindergartens in Pfaffenhausen sollen, ganz in der Nähe des Seniorenheims (im Hintergrund), barrierefreie Wohnungen und eine Tagespflege entstehen.

Plus Der Markt Pfaffenhausen investiert bereits jetzt in verschiedene Projekte – doch die großen Ausgaben stehen erst noch an. Ein Überblick, wofür die Gemeinde Geld ausgibt.

Von Melanie Lippl

Einen Rekordhaushalt hat Pfaffenhausens neuer Kämmerer Norman Brechter dem Marktrat präsentiert – und vermutlich wird das in der nächsten Zeit nicht der letzte sein. Denn die großen Summen für aufwändige Projekte wie das neue Feuerwehrhaus oder die Kanalsanierung stehen erst in den kommenden Jahren an. Es ist davon auszugehen, dass das Haushaltsvolumen in Pfaffenhausen schon bald die Zehn-Millionen-Euro-Marke knacken könnte.

