14:29 Uhr

Photovoltaikanlage in Egelhofen gerät in Brand

Eine Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften ist am Sonntag zu einem Brand nach Egelhofen ausgerückt.

Weil die Helfer von einer brennenden Photovoltaikanlage ausgehen mussten, ist am Sonntagnachmittag ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften zu einem Landtechnik-Geschäft in Egelhofen ausgerückt. Wie sich vor Ort herausstellte, war der Brand jedoch glücklicherweise halb so schlimm: Auf dem Hallendach hatten sich lediglich die Kabelstränge der Anlage entzündet, nicht aber die Anlage selbst. Diese konnte der Betreiber noch rechtzeitig abstellen. Die Polizei ging deshalb am Sonntagnachmittag von einem eher geringen Schaden aus, Personen waren nicht in Gefahr. (baus)

