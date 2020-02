vor 20 Min.

Podiumsdiskussion: Das Rennen ums Wörishofer Rathaus

Die Mindelheimer Zeitung bittet die sechs Bürgermeisterkandidaten zur Podiumsdiskussion. Live-Übertragung aus dem Saal.

Von Von Markus Heinrich

Die Kommunalwahl rückt näher – und damit für die Wähler die Frage, wem sie am 15. März ihre Stimme geben. In Bad Wörishofen ist die Auswahl besonders groß. In der größten Stadt des Landkreises Unterallgäu wollen diesmal gleich sechs Männer und Frauen das Amt des Bürgermeisters übernehmen. Bei der großen Podiumsdiskussion der Mindelheimer Zeitung zur Wahl werden sie ihre Beweggründe und Ziele erläutern.

Die Bühne im Kursaal von Bad Wörishofen ist bereitet, die MZ-Podiumsdiskussion beginnt am Dienstag, 18. Februar, um 19 Uhr. Der Saal öffnet um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, es gibt keine reservierbaren Plätze.

Für die große Runde zur Wahl wird der Kursaal kurzfristig von der aktuellen „Einrichtung“ mit Tischen und rund 450 Plätzen auf die volle Zahl von fast 1000 Sitzplätzen ohne Tische umgerüstet, damit möglichst viele Interessenten auch einen Platz bekommen.

Drei Männer und drei Frauen stellen sich in Bad Wörishofen zur Wahl

Das Interesse an dieser Wahl ist groß. Denn spannend wurde es in Bad Wörishofen bereits vor der eigentlichen Abstimmung. Erst am 3. Februar war klar, wie viele Bewerberinnen und Bewerber es tatsächlich für das Bürgermeisteramt geben wird. Der Grund dafür war das Wahlrecht, wonach Regine Glöckner und Dominic Kastner noch mindestens 180 Unterstützerunterschriften sammeln mussten. Sie haben es geschafft und somit treten an: Amtsinhaber Paul Gruschka ( Freie Wähler Vereinigung), Stefan Welzel ( CSU), Doris Hofer (Bündnis 90 / Die Grünen), Alexandra Wiedemann (FDP), Dominic Kastner (Generation Fortschritt) und Regine Glöckner (Bürger pro Kneippstadt).

Live bei uns im Internet:

Wahl-Debatte wird live übertragen

Befragt werden sie im Kursaal von MZ-Redakteuren – aber auch von den Leserinnen und Lesern der Mindelheimer Zeitung. Sie konnten bis Donnerstag, 13. Februar, eigene Fragen an einen oder an mehrere Kandidaten bei uns einreichen. Es galt: Sollten sichtlich mehr Fragen eingehen, als im Diskussionsverlauf untergebracht werden können, entscheidet das Losverfahren. Wer die Bürgermeister-Wahl gewinnt, lenkt die Geschicke einer Stadt mit zwischenzeitlich 17.314 Einwohnern (Stand Ende 2019), darunter mittlerweile 3032 ausländische Staatsbürger.

Die Kneippstadt in Zahlen

In der Kneippstadt kommen auf 100 Arbeitnehmer rund 70 Rentner, wie ein interregionales Forschungs- und Entwicklungsprojekt der Hochschule Kempten und der Fachhochschule Vorarlberg ergab. Fast jeder dritte Bürger Bad Wörishofens ist demnach älter als 66 Jahre. Dabei bleibt die Kneippstadt eine Stadt der Singles. 6148 Bewohner sind ledig, 1583 verwitwet und 1641 geschieden, insgesamt 9372 Menschen. Verheiratet sind dagegen 7802. 8625 Katholiken leben hier, dazu 2060 Evangelische und zudem 6618 Anhänger weiterer Glaubensgemeinschaften oder Konfessionslose.

So gingen vergangene Bürgermeisterwahlen in Bad Wörishofen aus

Bei der Bürgermeisterwahl 2014 lag die Wahlbeteiligung bei 52,84 Prozent, damals waren 12.660 Stimmberechtigte zur Wahl aufgerufen, gewonnen hat Paul Gruschka (FWV). Im Jahr 2008 lag die Wahlbeteiligung bei der Bürgermeisterwahl bei 50,80 Prozent, damals durften 11.697 Bürger wählen. Einziger Kandidat damals war Klaus Holetschek (CSU).

Eine ähnlich große Auswahl wie in diesem Jahr gab es zuletzt bei der Bürgermeisterwahl im Jahr 2002. Fünf Kandidaten bewarben sich damals um die Nachfolge von Erwin Singer (FWV). Damals gewann Klaus Holetschek (CSU) bei einer Wahlbeteiligung von 62,96 Prozent und 11.140 Wahlberechtigten.

