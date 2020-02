Podiumsdiskussion: Wer hat Fragen an die Landrats-Kandidaten?

vor 23 Min.

Bei der Podiumsdiskussion der Mindelheimer und Memminger Zeitung am 5. März beantworten die vier Landratskandidaten auch Fragen der Leser.

Am 5. März organisieren die Mindelheimer und Memminger Zeitung eine Podiumsdiskussion zur Landratswahl. So können Sie den Kandidaten Fragen stellen.

Von Johann Stoll

Die Landratswahl im Unterallgäu am 15. März verspricht außergewöhnlich spannend zu werden. Der Amtsinhaber Hans-Joachim Weirather hört auf. Damit ist klar: Es wird in jedem Fall einen neuen Landrat geben. Vier Männer bewerben sich um das höchste politische Amt im Unterallgäu. Es sind dies in alphabetischer Reihenfolge:

Seit Wochen läuft der Wahlkampf auf Hochtouren. Aber nur bei einer einzigen Veranstaltung besteht die Möglichkeit, alle vier Bewerber zu erleben: Auf der gemeinsamen Podiumsdiskussion von Mindelheimer und Memminger Zeitung. Diese findet statt am Donnerstag, 5. März in der Mehrzweckhalle in Hawangen. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass um 18.30 Uhr.

Platzkarten werden nicht vergeben, der Eintritt ist frei. Aus Gründen des Feuerschutzes ist die Zahl der Sitzplätze auf 864 beschränkt.

Die Unterallgäuer Landratskandidaten beantworten Fragen der Leser

An dem Abend wollen die beiden Moderatoren, die Redaktionsleiter der Memminger und Mindelheimer Zeitung, Thomas Schwarz und Johann Stoll, möglichst viele Leserfragen einbauen. Deshalb rufen wir hiermit alle Interessierten auf, uns Fragen zukommen zu lassen, die wir den Landratskandidaten stellen sollen. Dazu besteht bis Freitag, 28. Februar, an redaktion@mindelheimer–zeitung.de Gelegenheit.

