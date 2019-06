vor 25 Min.

Post aus München macht Wiedergeltingen Mut

Die Gemeinde Wiedergeltingen plant die Erweiterung des bestehenden Kindergartens St. Nikolaus. Dafür sind staatliche Zuschüsse eingeplant, die jedoch ins Stocken gekommen sind. Jetzt hofft Rathauschef Norbert Führer, dass er den Ordner mit den Förderanträgen bald im Fach „erledigt“ ablegen kann. „Wir haben alles getan, was in unseren Kräften steht.“

Der Gemeinderat hofft weiterhin auf Zuschüsse zum Kindergartenneubau. So richtig festlegen lässt sich das Sozialministerium aber nicht

Von Alf Geiger

Die Hoffnung wächst, dass die Gemeinde Wiedergeltingen nicht auf den Gesamtkosten für den Kindergartenneubau sitzen bleibt und dass die zugesagten Zuschüsse des Freistaates Bayern für den Neubau der Kindertagesstätte St. Nikolaus nun doch fließen. So ganz festlegen wollte sich das Sozialministerium aber nicht.

Bürgermeister Norbert Führer hatte schriftlich im Sozialministerium angefragt, ob die in Aussicht gestellten zusätzlichen Landesmittel für die Investitionskostenförderung von Kindertageseinrichtungen denn nun auch wie angekündigt im Haushaltsgesetz 2019/2020 verankert wurden und in welchem zeitlichen Rahmen die betroffenen Kommunen die Finanzmittel nach dem 4. Sonderinvestitionsprogramm erwarten dürfen.

Die zuständige Sozialstaatssekretärin Carolina Trautner ließ nun durch die zuständige Fachabteilung im Ministerium schriftlich verlautbaren, dass die Kommunen, die einen Förderantrag gestellt haben, auf Antrag eine sogenannte „Unbedenklichkeitsbescheinigung“ erhalten, mit der die Gemeinde ihre Planung fortsetzen und mit der die Baumaßnahme dann auch „förderunschädlich“ loslegen kann.

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates sorgte diese Nachricht für Zufriedenheit bei den Gemeinderäten. Eine neue Gruppe im Kindergarten und eine in der Krippe sind geplant. 2,9 Millionen Euro will die Gemeinde in den Ausbau der Kita stecken.

Rund eine halbe Million Euro soll aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Freistaates kommen. Eine zusätzliche Regelgruppe mit maximal 25 Plätzen sowie die Errichtung einer weiteren Krippengruppe mit bis zu 15 Plätzen sind geplant. Das wäre eine Erweiterung auf dann insgesamt drei Regelgruppen, zwei Krippen- und eine Hortgruppe. Führer hatte bereits im Februar 2019 bei einem persönlichen Termin bei der zuständigen Sozialstaatssekretärin Carolina Trautner in München (MZ berichtete) auf die ungeklärte Zuschuss-Situation und die daraus resultierende Unsicherheit bei den betroffenen Kommunen hingewiesen. Schon damals ließ die Staatssekretärin Trautner durchaus ihre Zuversicht durchblicken, dass im Rahmen der anstehenden Haushaltsberatungen im bayerischen Landtag zusätzliche Landesmittel eingestellt werden, um die „leeren Fördertöpfe“ für Fördermaßnahmen nach dem 4. Sonderinvestitionsprogramm doch wieder aufzufüllen.

Nachdem der bayerische Landeshaushalt Mitte Mai verabschiedet wurde, hakte Bürgermeister Führer schriftlich bei der Sozialstaatssekretärin im Ministerium nach Die Antwort aus München ließ nicht lange auf sich warten: In ihrem Antwortschreiben teilt Staatssekretärin Trautner mit, dass in dem am 15. Mai 2019 verabschiedeten Doppelhaushalt 2019/2020 ein Verfügungsrahmen von 68,4 Millionen Euro vorgesehen ist.

Dort ist nachzulesen, dass 42 000 neue Betreuungsplätze für Kinder unter sechs Jahren geschaffen werden sollen. Davon werden rund 30 000 Plätze aus dem vierten Sonderinvestitionsprogramm und aus Landesmitteln (15 Millionen Euro) finanziert, die übrigen 12 000 Plätze ausschließlich aus Landesmitteln (114 Millionen Euro).

„Damit die betroffenen Gemeinden ihre Planungen fortführen und Baumaßnahmen förderunschädlich beginnen können“, so die Auskunft aus dem Ministerium, „erhalten diese derzeit noch auf Antrag sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigungen durch die zuständige Regierung. Um die nun verfügbaren Landesmittel verausgaben bzw. Förderbescheide erteilen zu können, wird die Richtlinie zum 4. Sonderinvestitionsprogramm, die bisher ausschließlich die Verwendung von Bundesmitteln vorsieht, derzeit angepasst. Im Anschluss daran können innerhalb der zur Verfügung stehenden Mittel Förderbescheide erteilt bzw. Fördermittel nach Baufortschritt ausbezahlt werden.“

Bürgermeister Norbert Führer machte auf Anfrage der MZ deutlich, dass er umgehend auf die Stellungnahme aus München reagiert und zusätzlich zu dem Anfang April 2019 eingereichten Förderantrag eine entsprechende Unbedenklichkeitsbescheinigung bei der Regierung von Schwaben angefordert habe.

„Zusammenfassend kann ich sagen, dass wir alles getan haben, was in unseren Kräften steht. Nun bleibt zu hoffen, dass wir einen zeitnahen Förderbescheid erhalten, um die weiteren Planungen in Angriff nehmen zu können,“ so Bürgermeister Norbert Führer.

Der Freistaat hat bereits 2017 ein Sonderinvestitionsprogramm ausgelobt, mit dem er den Kommunen beim Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen unter die Arme greifen will. Rund 25 Millionen Euro standen allein für den Regierungsbezirk Schwaben zur Verfügung. Eigentlich sollte das Geld bis ins Jahr 2020 reichen.

Das Problem: Das Geld war schneller weg als gedacht. Zahlreichen Kommunen, die die staatliche Finanzspritze in ihre Planungen eingepreist hatten, drohten plötzlich Finanzlöcher von mehreren hunderttausend Euro.

