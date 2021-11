Zwei Unfälle bei Rammingen enden glimpflich

Gleich zwei Mal mussten Polizei und Rettungskräfte am Sonntag zu Unfällen bei Rammingen ausrücken. Eine 19-Jährige hatte dabei einen Schutzengel. Und ein Pizza-Fahrer war offenbar zu flott unterwegs.

Offenbar nur leicht verletzt konnte eine 19-jährige Autofahrerin aus ihrem total demolierten Auto aussteigen, mit dem sie am Sonntagnachmittag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Mattsies und Rammingen von der Straße abgekommen war. Laut Polizei geriet die Fahrerin in einer lang gezogenen Linkskurve rechts aufs Bankett und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, schanzte über eine Böschung und überschlug sich auf dem angrenzenden Feld mehrfach. Die 19-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Das Unfallwrack musste von einem Abschleppfahrzeug zunächst mittels Winde aus dem Feld geborgen werden, ehe es verladen und abtransportiert werden konnte. Der Sachschaden beträgt 3.000 Euro. Ob an dem Feld ein Flurschaden entstanden ist, muss noch abgeklärt werden. Die Fahranfängerin erwartet eine Bußgeldanzeige.

Pizza-Fahrer kam auf glatter Straße von der Fahrbahn ab

Auf nasser und teilweise gefrorener Fahrbahn kam am Sonntagabend auf der Kreisstraße MN 23 im Kreisverkehr Höhe Oberrammingen das Auto eines 51-Jährigen von der Straße ab. Laut Polizei war der Mann als Pizza-Lieferant bei einer Auslieferung und war offenbar mit erhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr eingefahren. Aufgrund der Glätte verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte gegen einen Baum. An seinem Fahrzeug löste der Airbag aus. Der 51-jährige blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein Frontschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppfahrzeug abtransportiert werden. Den Pizza-Fahrer erwartet eine Bußgeldanzeige.