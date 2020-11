11:11 Uhr

Ramminger Kinderhort als Haus voller Möglichkeiten

Plus Startschuss für den Hortneubau. Ein wenig Überredungskunst seitens der Behörden war vorausgegangen, denn Rammingen baut über den derzeitigen Betreuungsbedarf.

Von Regine Pätz

Ein „kleiner Kampf“ sei den Verhandlungen zur Neubauerrichtung des Kinderhortes vorausgegangen, schilderte Bürgermeister Anton Schwele in jüngster Sitzung, aber zwischenzeitlich hätten sowohl Landratsamt, Jugendamt als auch Regierung von Schwaben grünes Licht gegeben. Mit einer derzeitigen Belegung von 15 Kindern wäre der Bau in Summe zu großzügig bemessen, hatte es aus deren Reihen geheißen. „Die Plätze in der ersten Hortgruppe sind aber schon so gut wie ausgeschöpft“, sagte Schwele, weshalb man in Rammingen nun größer plane, als zum jetzigen Stand notwendig sei.

Rammingen will langfristig Planungssicherheit bei den Kindergartenplätzen

Das hat allerdings auch einen Preis, den Rammingen nun zu Teilen selbst wird finanzieren müssen. Denn über das Raumprogramm der Regierung werden nur rund 318 Quadratmeter des Kinderhortneubaus finanziell gefördert, mit knapp 600 Quadratmetern Gesamtfläche und der Schaffung von 50 Betreuungsplätzen baut Rammingen aber deutlich großzügiger. Gewollt, wie sich im Laufe des Sitzungsabends herausstellen sollte, und wohl auch als Schritt Richtung Planungssicherheit zu verstehen.

Denn mit dem von Architekt Ulrich Förg an diesem Abend vorgestellten Raumkonzept könne die Gemeinde deutliche Synergieeffekte erzielen, wie Gemeinderat und Kita- bzw. Schulreferent Hans Schindele (FWG) hervorhob.

Besonders gefiel den Räten dazu der Vorschlag des Planers, den Neubau südlich ans bestehende Schulgebäude anzuschließen. In der Gestaltung dem Bestandsbau angepasst, ergebe sich so ein stimmiges Ensemble, sagte Förg. Zudem ergebe sich bei dieser Ausrichtung, mit Blick vom Gemeindehaus aus, eine Sichtachse Richtung Schule und damit ein „aus städtebaulicher Sicht gelungenes Gesamtkonzept“.

Rund 1,8 Millionen Euro an Fördersumme kann die Gemeinde über das Raumprogramm der Regierung in Anspruch nehmen; darin inbegriffen eine zusätzliche Sonderförderung in Höhe von 600 Euro pro Betreuungsplatz. Noch sei kein Förderantrag auf den Weg gebracht, sagte Anton Schwele, doch das werde nun einer der nächsten Schritte sein.

Barrierefrei wird das neue Hortgebäude werden, der zweigeschossige Bau damit auch über einen Aufzug verfügen. Zudem wird ein wettergeschützter Bereich den Altbestand mit dem Neubau verbinden. Die Hauptnutzung werde im Erdgeschoss stattfinden, erklärte Ulrich Förg dazu. Dort befinden sich eine zentrale Garderobe sowie zwei Haupträume, die durch Verbindungstüren auf einen Zwischenraum führen. Untergebracht wird auf dieser Ebene zudem der Speisesaal mit angrenzender Küche und Vorratsraum, sowie Toiletten.

Mehrzweckraum im Kinderhort Rammingen kann auch von der Grundschule genutzt werden

Ein Mehrzweckraum im Obergeschoss, der nach Bedarf auch von der Grundschule genutzt werden könnte – auch dieser Vorschlag Ulrich Förgs gefiel den Räten. Platz werden auf dieser Etage zudem ein Therapie- und ein Werkraum finden.

Eine mobile Trennwand zwischen beiden könnte weitere Möglichkeiten schaffen, einen großen Raum etwa für Veranstaltungen zu gewinnen, schlug der Buchloer Architekt vor. Auch ein Elternsprechraum wäre im Obergeschoss gut untergebracht, um ungestört Gespräche führen zu können. Zuletzt werden auch in dieser Etage Nassräume zu finden sein.

Viel Potenzial sahen die Räte schließlich auch im Untergeschoss; noch wären dort nur Lagerräume und Raum für die Haustechnik unterzubringen. Die Schaffung eines Aufenthaltsraumes, der dann beispielsweise über einen Kicker oder Tischtennisplatte verfügt, wäre gerade an regnerischen Tagen ideal, wie Hans Schindele vermerkte.

Hans Schindele

Auch könnte ein Teil der Kinder im oberen Bereich in Ruhe Hausaufgaben machen, ein anderer Teil sich im Keller austoben. „Viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung sind gegeben“, freute sich der Schulreferent. Und dank der großzügigeren Planung könnte die Gemeinde gelassen reagieren, sollte in den nächsten zehn bis 15 Jahren weiterer Raumbedarf für eine dritte Gruppe entstehen.

Steht mit einer großen Fensterfront in südlicher Ausrichtung, aber auch an der Ost-/Westseite genug Raumlicht im Erdgeschoss zur Verfügung, steht dem Gremium eine Gestaltungsfestlegung im Obergeschoss noch bevor. „Alle Wege sind noch offen“, sagte Ulrich Förg dazu, was auch die Festlegung sowohl der Fassadengestaltung als auch der Haustechnik nebst möglicher PV-Anlage beinhaltet.

Die Planung des Gesamtgebäudes wird nun in einer der nächsten Sitzungen auf der Tagesordnung stehen. Werde alles zeitnah geschehen, könnte die Gemeinde bis Weihnachten eine fertige Eingabeplanung hinbekommen, meinte Ulrich Förg dazu. Danach könne dann ausgeschrieben werden.

Kurz bevor das Gremium schließlich sein Einvernehmen für weitere Planungen erteilte, gab es von dieser Seite noch Lob für den Buchloer Architekten, ausgesprochen durch Hans Zitzler (UWG). Förgs Planungen passen hervorragend zum Altbestand, sagte er, mehr noch, „sieht das Ensemble doch so aus, als wäre es schon immer da gewesen“.

