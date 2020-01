vor 52 Min.

Raunächte: Diese Legenden gibt es im Unterallgäu

Der Ottobeurer Mundartpoet Hermann Schmid spürt alten Erzählungen über die Raunächte nach. Er erklärt, was die "Uotwüteriche" sind und wo die Gefahr lauert.

Von Brigitte Unglert-Meyer

Wilde Gestalten mit feuerschnaubenden Streitrössern fegen über „Uottenburren hinweg“: Derart uralten Erzählungen und Legenden von den sagenhaften Raunächten hat der Ottobeurer Mundartpoet Hermann Schmid nachgespürt. Schon seine Oma habe ihm früher erzählt, dass Raunächte tatsächlich „raue Tage“ bedeutet haben.

Die Kelten hätten nach dem Mondjahr gezählt und die Germanen nach dem Sonnenjahr, so Schmid. Und über die Zeit „zwischen den Jahren“ – den winterlichen „Raunächten“ – seien uralte Erzählungen erhalten geblieben.

In den Raunächten sind mystische Gestalten unterwegs

In der letzten Woche im alten und der ersten Woche im neuen Jahr geht es um die „Wilde Jagd“, auch „Wotansritt“ oder „Wuetesjagd“ genannt. Bei den mystischen Geistergeschichten der Altvorderen haben sich laut Schmid die „irdischen und die ungreifbaren Räume“ vermischt. In treibenden Wolken hätten die Menschen „wilde Haufen aus waffenklirrenden Gestalten mit feuerschnaubenden Streitrössern“ gesehen, die über das damals noch verträumte „Uottenburren“ hinwegfegten.

Der an Sprachentwicklung und Heimatgeschichte gleichermaßen interessierte Autor erklärt, was er unter „Altvorderen“ meint: keltische, ladinische und illyrische Alteingesessene und schubweise zugereiste alamannische Völkerwanderungsflüchtlinge seien das damals gewesen. Den Sagen zufolge sollen sich die Wüteriche am westlichen Bannwald gesammelt haben. Offenbar sausten die sogenannten „Uotwüteriche“ wie Windsbräute über die Schelmenheide zum Buschelberg, wo sie verschwanden.

Wer seinen Kopf zu weit hinaussteckte, dem schwillt der "Mollagrend" an

Die „Uraltottobeurer“, die schon der Runenschrift kundig gewesen waren, so Schmid, sollen den Überlieferungen nach während der Raunächte alle „Oihoimischa“ davor gewarnt haben, in den wilden Stunden die Holzbretter aus den Fensterhöhlen zu nehmen. Sie sollten die Eichenbretter zum Schutz der Köpfe lieber geschlossen halten. Schmid verrät den Grund: Man vernehme während der „Wuetesjagd“ eine wundersame, überirdisch schöne Musik. Doch wer neugierig lauschen wolle und deshalb den Kopf aus dem Windloch strecke, dem schwelle dann der „Mollagrend“ so an, dass er nicht mehr in die Stube zurückfinde.

Schelmisch merkt Schmid dazu an, dass aus dieser fernen Zeit offenbar der Begriff „Großkopfete“ stamme und resümiert mit Augenzwinkern: „Unklar ist allerdings, ob sich dieser so bezeichnete Personenkreis heutzutage zu Raunachtzeiten immer noch gelegentlich zu weit aus dem Fenster lehnt.“

