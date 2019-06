13:00 Uhr

Riesenmenge Hackschnitzel gestohlen

Bei diesem Diebstahl mussten die Täter schweres Gerät einsetzen. Jetzt hofft die Polizei auf Augenzeugen.

Da staunte der Geschäftsführer nicht schlecht, als er am Dienstag zu seinem Firmengelände auf einem alten Hubschrauberlandeplatz an der ehemaligen Senderanlage Amberg kam: Von den dort gelagerten Hackschnitzeln fehlte eine große Menge, laut Polizeiangaben wurden rund 180 Kubikmeter des Heizmaterials gestohlen. Dazu müssen die Täter aber mit schwerem Gerät angerückt sein und daher hofft die Polizei jetzt, dass der Diebstahl beobachtet wurde. Der oder die Täter müssen die 180 Kubikmeter Hackschnitzel in der Zeit zwischen Ende April und dem 23. Mai mit Lastzügen oder großen Anhängern abtransportiert haben und könnten dabei jemanden aufgefallen sein. Laut Angaben des Geschädigten hat das Heizmaterial einen Wert von etwa 2000 Euro.

Hinweise an die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0.