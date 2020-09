vor 52 Min.

Rolls-Royce-Verkauf in Bad Wörishofen wird zum Fall für die Justiz

Es geht um 230.000 Euro und um die Frage, ob der Käufer betrogen werden sollte.

Der Verkauf eines Rolls-Royce in Bad Wörishofen ist jetzt ein Fall für den Staatsanwalt. Denn beinahe wäre es gar nicht zur Übergabe des Fahrzeuges gekommen, für das ein holländischer Autohändler vorab 230.000 Euro überwiesen hatte. Der „völlig aufgelöste“ Mitarbeiter der holländischen Firma sei am Donnerstag bei der Polizei in Bad Wörishofen vorstellig geworden und habe Anzeige erstattet, berichtet ein Polizeisprecher.

Der Mann sollte den Rolls-Royce in Bad Wörishofen in Empfang nehmen. Aber das Auto war nicht mehr da, obwohl er es einen Tag vorher noch besichtigt hatte.

Über Nacht wurde das Luxusauto von Bad Wörishofen aus an einen anderen Ort gebracht

„Über Nacht wurde das Fahrzeug wohl an einen anderen Ort gebracht und der Verkäufer erschien nicht zum vereinbarten Termin“, teilt die Polizei mit. Der Verkäufer, ein Fahrzeughändler, habe dem Käufer mitgeteilt, die Verkaufsverhandlungen hätten ihm zu lange gedauert, weshalb er den Rolls-Royce an einen anderen Interessenten verkauft habe. Der Verkäufer habe sich gegenüber der Polizei in Ausreden geflüchtet und angegeben, das Geld noch nicht erhalten zu haben. Das stimmte jedoch nicht, wie sich zeigte. „Das Geld war bereits am Mittwoch auf dem Konto des Verkäufers eingegangen und war auch schon wieder abgehoben worden“, teilt die Polizei mit. Schließlich fanden, nach dem die Ermittlungen durch die Polizei eingeleitet wurden, zwischen Verkäufer und Käufer noch weitere Verhandlungen statt. Am Ende wurde der Rolls-Royce übergeben und sofort nach Holland gebracht. Die Polizei Bad Wörishofen hat derweil ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betrugs eingeleitet. (mz)

