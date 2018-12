07:04 Uhr

Ryanair stationiert zweite Maschine in Memmingen

Irische Fluggesellschaft verdoppelt vor Ort die Zahl der Mitarbeiter auf 70

Die irische Fluggesellschaft Ryanair stationiert im kommenden März mit Beginn des Sommerflugplanes 2019 ein zweites Flugzeug am Allgäu Airport. Damit soll sich die Zahl der Ryanair-Mitarbeiter am Flughafen von bisher 35 auf 70 verdoppeln.

Memmingerberg ist die zehnte Basis in Deutschland

Am Allgäu Airport hatte die irische Billigfluglinie im September 2017 ihre zehnte Basis in Deutschland eröffnet. In der Folge entstanden zahlreiche neue Verbindungen, zuletzt zum Winterflugplan 2018/19. Das führte laut einer Mitteilung des Flughafens „zu einem weiteren Wachstumsschub“. Wie viele Passagiere bisher zusätzlich durch die erste am Airport stationierte Ryanair-Maschine abhoben und landeten, können die Verantwortlichen jedoch nicht beziffern. Das könne man nicht auf eine Maschine herunterbrechen, weil ja andere Strecken ebenfalls gut liefen und auch die ungarische Wizz Air ständig zulege, sagt ein Flughafen-Sprecher.

Der Allgäu-Airport steuert einen neuen Rekord an

Mit dem Jahresziel von 1,4 Millionen Fluggästen steuert der Allgäu Airport heuer einen weiteren Rekord an. Im September hatte der Flughafen die Millionen-Grenze bei den Passagierzahlen erreicht. Vor Kurzem wurde zudem der zehnmillionste Fluggast seit Eröffnung des Allgäu Airports im Jahr 2007 begrüßt. Die zweite Ryanair-Maschine – wiederum eine Boeing 737 – soll ab dem 31. März kommenden Jahres dazu beitragen, die bestehenden Strecken auszubauen. So können Urlauber im nächsten Sommer zum Beispiel sechsmal pro Woche ab dem Allgäu Airport nach Palma de Mallorca fliegen.

„Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk“

Für Ralf Schmid, den Geschäftsführer des Memminger Flughafens, ist die Entscheidung von Ryanair, am Allgäu Airport in Kürze eine weitere Maschine zu stationieren, „ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk“ und „auch eine Bestätigung unserer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Ryanair kann sich auf uns – und wir können uns auf Ryanair verlassen“.

