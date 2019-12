vor 18 Min.

SPD im Umbruch: Das sagen Unterallgäuer Politiker

Die SPD ist mitten in einem Umbruch. Wir haben bei SPD-Politikern aus der Region nachgefragt, wie sie die Situation ihrer Partei einschätzen.

Von Kassandra Krosta

Der SPD-Parteitag „war äußerst spannend mitzuerleben, man sieht, wie überall die Drähte heiß laufen“, berichtet Petra Beer, Vorsitzende des SPD Unterbezirks Memmingen-Unterallgäu von ihrem vergangenen Wochenende in Berlin. Ansonsten sei der Parteitag überraschend ruhig geblieben, was sie befürwortet. „Man muss nicht unnötig Unruhe reinbringen mit neuen Beschlüssen, vielmehr muss man an einem Strang ziehen.“ Von der Wahl der neuen Parteispitze, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, sei sie überrascht gewesen, obwohl die beiden, so gesteht sie, nicht ihre Favoriten waren, müsse man positiv anmerken, dass sie „versuchen gemeinsam einen Neustart hinzukriegen, ohne weiter rumzumäkeln.“

SPD: Mehmet Yesil erhofft sich von neue Impulse für das Unterallgäu

Auch Mehmet Yesil, einer von Beers Stellvertretern und stellvertretender Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Mindelheim hält das neue Führungs-Duo für kompetent. Auf kommunaler Ebene erhofft er sich neue Impulse. Gravierende Auswirkungen werde es aber zunächst nicht geben, schätzt er. Yesil betont, man solle die Koalition nicht „auf Teufel komm raus“ verlassen, das wäre in seinen Augen unprofessionell. Allerdings müsse die SPD dennoch Themen durchsetzen und wissen, wofür sie stehe. „Die Bürger erwarten anständige Arbeit“, sagt er.

Linksruck der SPD? Politiker aus dem Unterallgäu sind sich uneins

Derselben Ansicht ist auch Michael Helfert, Fraktionsvorsitzender der SPD im Unterallgäuer Kreistag: „Es war sehr verantwortungsvoll, zu entscheiden, was momentan für den Staat am Besten ist, nicht für die Partei.“ Diese Meinung teilt auch Petra Beer. Ob jedoch irgendwann Schluss mit der Groko sein wird, könne sie nicht beurteilen. Sie würde an dem schwarz-roten Bündnis festhalten, wenn auch nicht unter allen Umständen. Dass die SPD nach links gerückt sei, kann Beer nicht beobachten. Viele Dinge seien früher auch schon Thema gewesen. Als Beispiele nennt sie den Mindestlohn oder die Mietpreisbremse. Yesil hingegen stellt einen leichten Linksruck seiner Partei fest, bewertet diesen aber als sehr positiv. „Man soll klare Positionen erkennen, wir sind schließlich eine Sozialpartei.“

Themen folgen