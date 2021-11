Salgen

Ein neues Nest für die Störche in Salgen

Plus Mit schweren Gerät wurde in Salgen ein 17 Jahre altes Storchennest ausgetauscht. Das tonnenschwere Gebilde war eine Gefahr für den Storchennachwuchs.

Von Ulla Gutmann

Brigitte Köhler-Angele wohnt in Salgen direkt gegenüber vom Storchennest und hat es vom Balkon aus bestens im Blick. Mittlerweile war es schon 17 Jahre alt und entsprechend hoch und schwer. Sogar Gras wuchs schon auf dem Nest. Wasser konnte schon lange nicht mehr ablaufen und in diesem kalten und regnerischen Frühling starben drei von vier Storchenküken. Sie fragte bei Volker Ziemer, Mitglied beim LBV und auch aus Salgen, an, ob man das Nest nicht erneuern könnte. So eine Aktion ist mit Aufwand und Kosten verbunden. Da kamen dann die Lechwerke (LEW) ins Spiel, die heuer anlässlich ihres 120-jährigen Bestehens beschlossen hatten, 23 Storchennester, die auf Strommasten gebaut waren zu erneuern. Das war jetzt auch in Salgen der Fall.

