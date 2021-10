Happy Halloween: Willkommen im Salgener Gruselhaus

Plus Bei Familie Büttner aus Salgen geht es an Halloween besonders gruselig zu – und auch besonders gastfreundlich. Für Mutige gibt's sogar eine Guillotine.

Sieben Kinder haben die Büttners. Als die noch jünger waren, zogen sie an Halloween in Begleitung der Eltern Christa und Manfred von Tür zu Tür und riefen: „Gebt uns Süßes – sonst gibt’s Saures!“ Kalt war es immer, aber sonst hat es der Familie damals schon Spaß gemacht. Und dann trafen sie Derek, einen Schotten.