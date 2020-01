Schlaganfall beim Tanzen: So kämpfte sie sich zurück ins Leben

Plus Der Alltag von Waltraud Stähle-Bajic änderte sich plötzlich. Ihr Kämpferherz und die Hilfe im Mindelheimer Klinikum brachten ihr ihre Lebensfreude zurück.

Waltraud Stähle-Bajic und ihr Mann Dragoljub Bajic gehören zu den Stammgästen eines Tanzlokals in Bad Wörishofen. Besonders lieben sie Rumba und Cha-Cha-Cha. Fast jede Woche kommen sie vorbei und genießen einen entspannten Abend. Das war auch am 22. Juli so, als draußen auf der Terrasse getanzt wurde. Dann aber war etwas plötzlich anders.

„Das rechte Bein fühlte sich wie taub an“, erzählt Stähle-Bajic. Sie hat an nichts Schlimmes gedacht. Ihr ging es ansonsten ja gut: kein Stechen in der Brust, nichts. Da wird wohl ein Nerv eingeklemmt sein, beruhigte sie sich zuerst.

Ihr Mann fuhr seine Frau sofort zur Notaufnahme herüber ins Mindelheimer Krankenhaus. Das war die richtige Entscheidung, oder den Notarzt unter 112 anrufen, sagt der Chefarzt Innere Medizin, PD Dr. Peter Steinbigler. Bei einem medizinischen Notfall darf keine Zeit verloren gehen. Und das war eindeutig ein Notfall.

Der Verdacht kam schnell auf: War es ein Schlaganfall?

Auf dem Weg zum Krankenhaus wurde auch der rechte Arm taub. Da kam der schreckliche Verdacht, es könnte sich um einen Schlaganfall handeln. Waltraud Stähle-Bajic sagte aber nichts zu ihrem Mann, um ihn nicht zu beunruhigen. Auf die Minute genau weiß Stähle-Bajic, wann sie in der Notaufnahme der diensthabenden Ärztin gegenübersaß. Es war um 21.52 Uhr. Die Patientin kam sofort in die Röntgenröhre des Computertomografen. Die Bilder zeigten allerdings keine Auffälligkeiten. Aber die äußeren Anzeichen deuteten darauf hin: Die 75-Jährige hatte einen Schlaganfall erlitten. Oberärztin Dr. Rosa Figl wurde hinzugezogen, die zu dieser späten Stunde noch im Krankenhaus war.

Jetzt kam es auf jede Minute an. Zur Anwendung kam die Lyse-Therapie. Mit Medikamenten wird verhindert, dass das Blut gerinnen kann. Nur vier bis fünf Stunden Zeit nach einem Schlaganfall bleiben als Zeitfenster, um einen Blutpfropfen mithilfe von Medikamenten aufzulösen. Waltraud Stähle-Bajic hatte Glück. Die Hilfe kam schnell und kompetent.

Das Klinikum in Mindelheim behandelt pro Jahr knapp 400 Schlaganfallpatienten. Darunter sind auch deutlich Jüngere. Junge Frauen, die die Pille nehmen und rauchen, sind besonders gefährdet, sagt Steinbigler.

Bei einem Schlaganfall muss man schnell handeln, erklärt der Mindelheimer Arzt

Kommt die Hilfe zu spät, kann das schlimmste Folgen haben fürs Gehen oder Sprechen. Manche Schäden bleiben für immer. Wer die Symptome nicht richtig zu deuten weiß und zu spät einen Arzt verständigt, der kann sogar zum Pflegefall werden.

Im Mindelheimer Krankenhaus können Ärzte wirkungsvoll helfen, wenn die Patienten frühzeitig kommen. Das Krankenhaus kann CT-Bilder ans Klinikum nach Augsburg senden und bekommt von dort in sehr kurzer Zeit eine zweite ärztliche Meinung.

Und dank der Millionenspende des Unternehmers Burkhart Grob kann das Klinikum auch ein Magnetresonanztomografiegerät (MRT) bereit halten, das für die Aufnahmen im Körperinneren keine Röntgenstrahlen benötigt. Die üblichen Warnzeichen wie hoher Blutdruck, Diabetes, Übergewicht und Rauchen lagen bei Waltraud Stähle-Bajic nicht vor. Im Gegenteil. Die frühere Leiterin des Gästeamtes in Maierhöfen bei Oberstaufen ist sehr sportlich und hat in ihrer Jugend sogar Turniere getanzt. Generell gilt aber: Wer kurzzeitig ein seltsames Gefühl im Arm oder Bein verspürt, wer manche Worte nicht mehr aussprechen kann, sollte diese Auffälligkeiten von einem Arzt überprüfen lassen, rät Chefarzt Dr. Steinbigler.

14 Tage lang war Waltraud Stähle-Bajic im Mindelheimer Krankenhaus. Dort war sie sehr gut versorgt worden. Ihr ist auch wichtig, sich bei den Ärzten und dem Pflegepersonal herzlich zu bedanken.

In der Reha kämpfte sich die 75-Jährige zurück ins Leben

Anschließend ging es für fünf Wochen zur Reha nach Bad Heilbrunn. Zuerst konnte sie nur im Rollstuhl sitzen und kaum ihre eigene Unterschrift schreiben, aber schon nach ein paar Tagen waren 850 Schritte mit dem Rollator möglich. Und so bald es ging, lief sie die Treppen dreimal rauf und runter. Mit eisernem Willen kämpfte sich die 75-Jährige zurück ins Leben. „Ich habe mir gleich am ersten Tag gesagt: Ich will wieder tanzen können.“ Und deshalb hat sie auch alle empfohlenen Übungen mit großem Eifer gemacht. Mit den Physiotherapeuten klärte sie ab, was sie zusätzlich machen kann und darf.

Sämtliche eigene Übungen legte sie in einem persönlichen Therapieplan fest, den sie dann bei den vielen Besuchen ihres Mannes vorlegte. „Mein Mann fühlte und dachte mit und half mir sehr viel.“

„Wir haben unglaublich viele Reserven“, sagt Steinbigler. Viele Areale im Gehirn lassen sich durch konsequente Übung aktivieren. Aber etwas Geduld brauchen die Patienten schon. „Rechnen haben Sie als Kind ja auch nicht an einem Tag gelernt“, sagt der Chefarzt dazu.

Waltraud Stähle-Bajic wohnt seit einigen Jahren in Kammlach, wo sie das Landleben genießt. Der 22. Juli 2019 hat ihr den Blick fürs Leben noch einmal geschärft. Sie war anfangs ein Pflegefall. Ihrem Mann hat sie aber versprochen, nicht so aus der Reha zurückzukommen. Wer meint, es sei ausweglos, dem spricht sie Mut zu. „Man muss selber etwas tun und nie aufgeben!“, ist sie überzeugt und selbst das beste Beispiel. Mit Fingerübungen hat sie noch im Mindelheimer Krankenhaus angefangen.

Die Reaktionen ihrer Mitmenschen haben Waltraud Stähle-Bajic gerührt

In den vergangenen Monaten hat sie aber auch viel Zuspruch erlebt. Die vielen Freunde, Nachbarn und Bekannten, die sich nach ihrem Befinden erkundigt haben, Grüße und gute Besserungswünsche ausrichten ließen, „haben mich richtig gerührt“. Ein Ehepaar – Brigitte und Alfons – ist sogar 400 Kilometer aus Mutterstadt angereist, um die Patientin zu besuchen, „das war überwältigend“. Die beiden blieben drei Tage, die so aufbauend waren, dass sie zum Abschluss zusammen tanzen waren.

So sehr ihre Gesundheit im Jahr 2019 gelitten hat, so wenig möchte sie all die schönen Momente missen, die ihr so viele Menschen bereitet haben.

