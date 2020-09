12:00 Uhr

Schlechte Nachrichten für alle Bücherfreunde in Türkheim

Seit elf Jahren hat Wolfgang Wilhelm viel Herzblut in seine Sieben-Schwaben-Buchhandlung in Türkheim gesteckt.

Plus Wirtschaft regional: Was Wolfgang Wilhelm mit seiner Buchhandlung „Sieben Schwaben“ in der Maximilian-Philipp-Straße vorhat.

Von Alf Geiger

Vor elf Jahren hat Wolfgang Wilhelm seine Buchhandlung "Sieben Schwaben" eröffnet - direkt gegenüber dem Sieben-Schwaben-Haus in der Türkheimer Maximilian-Philipp-Straße 19. In dieser Zeit hat der engagierte Buchhändler gemeinsam mit Yvonne Santjohanser viel Herzblut in das Ladengeschäft investiert. Jetzt hat er freilich keine guten Nachrichten für alle Bücherwürmer und Leseratten in Türkheim und Umgebung.

„Sooo schade!“ oder „Wieder ein Ladengeschäft weniger in Türkheim“ – die Reaktionen auf die Schließung der Sieben-Schwaben-Buchhandlung mit Schreibwarengeschäft in der Maximilian-Philipp-Straße 19 zum 1. Oktober sind eindeutig: Viele Türkheimer werden den gemütlichen Laden vermissen. Auch Bürgermeister Christian Kähler: „Mir tut es leid, dass ein weiteres Geschäft zu machen muss und damit der Leerstand wieder zunimmt“.

Über ein Jahrzehnt lang viel Herzblut in die Türkheimer Buchhandlung "Sieben Schwaben" gesteckt

Doch Wolfgang Wilhelm, der die Sieben-Schwaben-Buchhandlung vor elf Jahren eröffnet hatte, sah keine andere Möglichkeit mehr – schweren Herzens habe er sich so entscheiden müssen. Im Mai habe er eine Buchhandlung in Memmingen übernommen und müsse jetzt pendeln: „Auf Dauer sind zwei parallel betriebene Ladengeschäfte ökonomisch nicht wirklich etwas. Und vor allem logistisch ist es nicht machbar“, so Wilhelm. Die frei werdenden Energien möchte er „gezielter für die Leseförderung“ einsetzen und dadurch „vielleicht mehr mit dem Verein Türkheimer Buchwoche organisieren“.

Leicht sei ihm diese Entscheidung bestimmt nicht gefallen: „Über ein Jahrzehnt haben Yvonne Santjohanser und ich unser Herzblut in die Buchhandlung gesteckt. So etwas gibt man nicht einfach auf“, so Wilhelm. Die Suche nach einem Nachfolger habe auch nicht geklappt.

Die Sieben-Schwaben-Buchhandlung habe den Lockdown überstanden und Wilhelm wollte die Schließung auch verhindern: „Die Solidarität in und um Türkheim, nicht nur mit der Buchhandlung sondern auch allgemein“ sei für ihn ein zusätzlicher Ansporn gewesen. Letztlich blieb es aber beim Aus für seine Buchhandlung: „Die literarischen Sieben Schwaben verabschieden sich aus Türkheim".

