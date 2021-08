Auto überschlägt sich und landet im Maisfeld

Autofahrerin bei Verkehrsunfall zwischen Schlingen und Rieden verletzt. Was die Polizei zur Unfallursache sagt.

Zwischen Schlingen und Rieden hat sich ein Auto überschlagen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwochnachmittag. Eine 37-jährige Frau sei auf der Ortsverbindungsstraße mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen.

Die Polizei nennt nicht angepasstes Geschwindigkeit und Aquaplaning als Gründe. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem Maisfeld liegen. Die 37-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand laut Polizei Totalschaden. Die Fahrerin werde angezeigt. (mz)