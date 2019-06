Schlosspark-Randale doch Thema im Marktrat?

Plus Anlieger berichten von massiven Störungen und fühlen sich im Stich gelassen. Ob die Gemeinderäte dieses "heiße Eisen" jetzt noch einmal anpacken, ist offen.

Am Donnerstag um 19 Uhr tritt der Marktgemeinderat zusammen, um unter anderem über die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes und eine „Anpassung“ der Abwassergebühren zu entscheiden.

Eine (neue) Diskussion über die jüngsten Fälle von Ruhestörungen, Randale und Sachbeschädigungen rund um den Schlosspark ist nicht geplant – zumindest teilte dies Bürgermeister Christian Kähler gestern auf eine entsprechende schriftliche Anfrage der Mindelheimer Zeitung hin mit: „Es gibt nichts neues dazu, es wird auch morgen kein Thema sein“, so Kähler.

Einige Türkheimer Gemeinderäte wollen dem "Treiben im Schlosspark nicht tatenlos zusehen"

Die Anfrage unserer Zeitung leitete Kähler dann aber auch an alle Gemeinderatsmitglieder weiter – und prompt meldeten sich Stimmen, die das Thema unter dem Punkt „Sonstiges“ auf die Tagesordnung bringen wollen. „Es kann ja nicht sein, dass wir den Eindruck erwecken, dass der Gemeinderat dem Treiben dort tatenlos zuschauen will“, so ein Gemeinderat. Ein anderer wollte gleich wieder die Einführung einer Sicherheitswacht und die Ausleuchtung des Schlossparks – beides Forderungen, die bereits mehrfach im Gemeinderat diskutiert, aber mehrheitlich abgelehnt worden waren.

Eine bessere Beleuchtung des Parks sei „nicht nur aus Präventionsgründen erforderlich“, machte ein Gemeinderatsmitglied deutlich: „Viele Türkheimer wollen auch abends den Weg durch den Schlosspark benützen“. Daher sei es auch keine gute Idee, den Park abends zu schließen und die Tore zu versperren: „Ich hoffe, es kommt nicht wieder jemand auf die Idee, ihn einfach am Abend zuzusperren“, so der Gemeinderat. Dies könne nämlich „manche auch nicht davon abhalten, trotzdem dort einzudringen“, ist der Kommunalpolitiker überzeugt.

Im MZ-Gespräch machten Anlieger gestern ihrem Unmut über die aus ihrer Sicht „unerträgliche Situation“ in und um den Schlosspark Luft: „Das geht in den frühen Nachmittagsstunden los und geht bis weit in die Nacht“, so eine Frau. Grölende Betrunkene, die Passanten massiv angehen, bedrohen und beleidigen, Sachbeschädigungen begehen – das alles sei buchstäblich „trauriger Alltag“, schildert ein Anwohner seine Erfahrungen. Es seien meist drei verschiedene Cliquen, die sich dort an unterschiedlichen Stellen treffen, meist deutlich angetrunken, und immer auch auf Randale aus.

Für gutes Zureden oder den Wunsch der Anlieger nach Ruhe und Ordnung – gerade in den Abend- und Nachtstunden – hätten die Jugendlichen oder Heranwachsenden jedenfalls keinerlei Verständnis, weiß eine Mutter: Alle Versuche, ein vernünftiges Gespräch zu führen, würden immer wieder am alkoholisierten Zustand der Angesprochenen und deren Aggressivität scheitern, erzählt sie. Ihren Namen wollen die Anlieger lieber nicht öffentlich nennen – zu groß ist die Angst vor möglichen „Racheaktionen“ der Randalierer. Dazu sei es in der Vergangenheit bereits mehrfach gekommen, sogar zu Schlägereien mit wütenden Anliegern soll es schon gekommen sein.

Es sei inzwischen nicht mehr möglich, den Schlosspark ohne Angst vor Beleidigungen, Anzüglichkeiten oder handfesten Bedrohungen zu durchqueren, schildert eine Frau ihre Erfahrungen: „Da fliegt dann schon mal eine Bierflasche“, sagt sie. Ihre Kinder würden daher einen weiten Bogen um den Schlosspark machen, sie mache sich ernsthaft Sorgen um deren Sicherheit. Und wenn die Kripo jetzt in einem Fall ermittle, weil ein Mädchen durch „Stöhngeräusche“ erschreckt worden war, dann sei dies alles andere als ein Grund, sich darüber lustig zu machen: „Ich selbst habe schon einen Mann beobachtet, wie er vor vorbeilaufenden Kindern hinter einem Gebüsch sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hat“, so die Mutter.

Natürlich habe sie auch in diesem Fall bei der Polizei in Bad Wörishofen angerufen – wie so oft, wenn es wieder mal zu Ruhestörungen und/oder Sachbeschädigungen vor ihrer Haustür gekommen war. Doch dort habe zwar mit Verständnis auf ihre Klagen reagiert und auch immer wieder mal Streifen vorbei geschickt – geändert habe dies an der Situation jedoch – wenn überhaupt – nur sehr kurzfristig etwas.

Die Polizei kennt die Sorgen und Ängste der Anlieger des Türkheimer Schlossparks

Bad Wörishofens Polizeichef Thomas Maier kennt die Sorgen, Ängste und Beschwerden der Anlieger rund um den Schlosspark und nimmt jede Meldung ernst. Wann immer es möglich sei, werde sofort eine Streife geschickt, doch es komme eben auch immer wieder mal vor, dass die Streife der Polizei Bad Wörishofen genau zu diesem Zeitpunkt andernorts im Einsatz ist, wenn wieder eine Ruhestörung aus dem Türkheimer Schlosspark gemeldet wird.

Gerade in warmen Nächten gebe es im gesamten Zuständigkeitsbereich der PI Bad Wörishofen zahlreiche Beschwerden und Anzeigen wegen Ruhestörung – zusätzlich zu den „normalen“ Einsätzen wie Unfällen oder Kriminalitätsdelikten, die der Polizeialltag sonst noch so mit sich bringe.

Maier selbst hatte sich schon zwei Mal im Türkheimer Marktgemeinderat für eine Einführung einer Sicherheitswacht stark gemacht, war jedoch bei beiden Versuchen an der Ablehnung der Ratsmehrheit gescheitert. „Selbstverständlich“ stehe er bei einer weiteren Anfrage aus Türkheim wieder „gerne“ zur Verfügung, wenn es um die Einführung einer Sicherheitswacht gehe. Die könne freilich auch „kein Allheilmittel“ sein, warnt der Polizeichef gleichzeitig aber auch vor übertriebenen Erwartungen. Wichtiger sei es, den Jugendlichen entsprechende Angebote zu machen, um sie aus der Spirale aus Randale und Alkohol heraus zu führen.

Das sieht auch ein Türkheimer Kommunalpolitiker so: „Ein Angebot für ältere Kinder und Jugendliche ist außerhalb der Vereinstätigkeit und dem Jugendzentrum Coroa, dem Juze in Irsingen und der katholischen Pfarrjugend in Türkheim aus meiner Sicht nicht vorhanden“, kritisiert das Mitglied des Marktgemeinderates: „Einige Spielplätze gibt es, aber sie sind für kleinere Kinder eingerichtet. Es fehlt ein größerer Park für Familien wie zum Beispiel in Schwabmünchen. Die Aktivitätsmöglichkeiten sind dort breit gestreut“, ist er überzeugt.

