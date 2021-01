11:00 Uhr

Schmierereien an der Gruftkapelle in Mindelheim

Die Gruftkapelle in Mindelheim wurde zum Ziel einer offenbar politisch motivierten Schmiererei.

Die Polizei sucht Zeugen, um diese offenbar politisch motivierte Tat aufklären zu können.

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes brachte ein bislang unbekannter Täter eine politisch motivierte Nachricht an der Außenwand der Gruftkapelle, am Kirchplatz bei der Stadtpfarrkirche Sankt Stephan, an. Die Nachricht befand sich im Bereich einer Gedenktafel für eine während der NS-Zeit ermordete jüdische Familie. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Mindelheim, unter der Telefonnummer 08261/7685-0, zu melden.

