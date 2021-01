vor 13 Min.

Schneeräumfahrzeug beschädigt geparktes Auto

Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht hat sich der 48-jährige Fahrer eines Schneeräumdienstes eingehandelt.

Laut Polizei wurde ein in der Stockheimer Straße am Straßenrand geparktes Auto am Außenspiegel beschädigt. Der Fahrer des Schneeräumfahrzeugs fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von mindestens 100 Euro zu kümmern. Ein aufmerksamer Fußgänger hatte die Unfallflucht beobachtet und die Polizei verständigt. So konnte der 48-Jährigen als Unfallverursacher schnell ermittelt werden.

Themen folgen