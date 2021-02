18:00 Uhr

Schulleiter Renner verlässt die Berufsschule Mindelheim

Plus Georg Renner, der Leiter der Berufsschulen Mindelheim, Bad Wörishofen und Memmingen, geht in den Ruhestand. Was er bewegt hat und warum er so oft seinen Arbeitsplatz gewechselt hat.

Von Johann Stoll

Es gab ein Jahr im langen Berufsleben von Georg Renner, von dem schwärmt er noch heute. Nach seinem Abitur am Maristenkolleg Mitte der 70er Jahre machte sich der spätere Schulleiter der Berufsschule Mindelheim auf den Weg. Die Reise ging aber nicht ans andere Ende der Welt, nicht nach Australien, Indien oder Südamerika. Renner nahm sich schon gar keine Auszeit. Er sammelte Erfahrungen bei verschiedenen Praktika daheim. Ein Jahr lang war er als Bäcker, Brauer, Konditor, im Hotelservice und in einer Metzgerei im Einsatz.

Die unvergessliche Begegnung mit BR-Moderatorin Carolin Reiber

Eine seiner Stationen war das Hotel Glocke in Mindelheim. Damals war der Bayerische Rundfunk mit „Jetzt red i“ zu Gast. „Ich durfte Moderatorin Carolin Reiber die Tasche nach oben tragen“, erzählt Renner. Er hat das offenbar so charmant getan, dass er fünf Mark Trinkgeld in die Hand gedrückt bekam.

Auch in der Konditorei Lörcher sammelte Renner praktische Erfahrung. Dass er noch heute gerne kocht und backt, hat mit den guten Erfahrungen aus dieser Zeit zu tun.

Georg Renner stammt aus Edelstetten bei Neuburg. Aber schon mit elf Jahren kam er nach Mindelheim als Internatsschüler zu den Maristen. Die Stadt sollte sein Lebensmittelpunkt werden, auch wenn er viele Jahre anderswo gearbeitet hat. Hier hat er sich auch als Vorsitzender des Pfarrgemeinderats engagiert.

Renner studierte an der Technischen Universität München von 1976 bis 1980 Lehramt an beruflichen Schulen in der Fächerverbindung Ernährungswissenschaften und Sozialkunde. Sein Referendariat führte ihn nach München und Ingolstadt. Seinen ersten festen Posten trat er 1982 in Kaufbeuren an der dortigen Berufsschule an.

Vier Jahre lang pendelte Georg Renner ans Kultusministerium

1989 ereilte ihn ein Ruf ans Kultusministerium. Renner hat nicht lange gezögert. Vier Jahre lang pendelte er von Mindelheim in die Landeshauptstadt, wo er pädagogischer Mitarbeiter im Kumi war.

Für die Familie war das keine einfache Zeit. Seine Frau und die vier Kinder sah er erst spät abends, wenn überhaupt. 1993 bot sich die Chance, nach Bad Wörishofen zu wechseln. Renner wurde dort Außenstellenleiter und blieb bis 1995.

„Mich reizen neue Dinge, etwas zu strukturieren und aufzubauen“, sagt er. Und er ist jemand, der dann einfach zu neuen Ufern aufbricht, wenn der Laden gut läuft.

Der Einschnitt 1995 war besonders deutlich. Renner zog mit Frau und Kindern nach Niederbayern. In Waldkirchen wurde er Leiter des Schulzentrums mit Außenstelle in Grafenau. Das war eine sportliche Aufgabe, weil die Schule mehr als 2000 Schüler hatte. Ein Internat gehörte dazu. Waldkirchen war auch Berufsschule für alle Dachdeckerlehrlinge in Bayern. Für Schreiner und Zimmerer hat Renner damals das Pflichtfach in tschechischer Sprache eingeführt. Dieses Angebot gibt es noch heute.

Die Berufsschule Mindelheim hat einen großen Aufschwung genommen

1999 war dann die Sehnsucht nach der Heimat größer. Renner wurde Schulleiter des beruflichen Schulzentrums in Schongau. 2005 wechselte er in gleicher Funktion nach Kaufbeuren. Von 2011 bis 2014 war er wieder in München, diesmal als Abteilungsleiter berufliche Schulen am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung ISB. Über eine weitere Station bei der Regierung von Schwaben wurde Renner 2017 dann Schulleiter der Mindelheimer Berufsschule, zu der neben Bad Wörishofen auch die Außenstelle Memmingen gehört. Knapp 2200 Schülern und 115 Lehrkräften steht Renner vor. Er folgte Reinhard Vetter nach. In seiner Zeit als Chef der Schule hat er vor allem die Organisation der drei Standorte verbessert. Die EDV wurde vereinheitlicht. Besonders schätzt er sein „wunderbares Schulleitungsteam“ und die Kollegen, die für ihre Aufgabe brennen und viel mehr machten als sie müssten. Dass die Klima-Schule vorangebracht wurde, sieht er als großen Erfolg. Ein großes Ziel sei das Erasmus-Plus-Projekt. Mindelheim soll zur europäischen Energiedrehscheibe werden. Andere Schulen sollen sich einbuchen können.

Mit der Technikerschule nahm die Berufsschule einen weiteren Aufschwung. So gibt es inzwischen einen Humanoid-Roboter und eine 500.000 Euro teure Anlage Industrie 4.0. Ausgebaut werden soll der Bereich regenerative Energien.

So gut die Schule auch dank der großen Unterstützung des Landkreises heute ausgestattet ist, so gibt es doch Bereiche, wo noch gehandelt werden muss. Die Abteilung Land- und Nutzfahrzeuge sowie Baumaschinenmechatroniker platzt aus allen Nähten. Renner wünscht sich hier einen Neubau, am liebsten nördlich der Maria-Ward-Realschule. All diese Fragen wird sein Nachfolger lösen müssen, dessen Name noch geheim gehalten wird. Am 12. Februar ist Schluss für Renner. Im Mai wird er 66. Vorübergehend wird Stellvertreter Dr. Michael Vögele die Schule leiten. Für den Ruhestand hat er sich vorgenommen, öfter seine vier Kinder und zwei Enkelkinder zu besuchen, die in Bayern verteilt leben. Für daheim hat er sich mit seiner Frau ein Kajak gekauft. Damit will er die Flüsse der Region erkunden. Von Mindelheim will er nicht mehr weg.

