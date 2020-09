15:55 Uhr

Schwer verletzt: Mit Auto gegen Alleebäume in Engetried

In Engetried prallte ein Auto in Bäume einer Allee.

Schwerer Unfall in den frühen Morgenstunden in der Nähe von Markt Rettenbach.

Bei einem Verkehrsunfall in Engetried wurde am frühen Samstagmorgen ein 33-Jähriger schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei prallte er gegen 3.20 Uhr mit seinem Wagen am Ortsende von Engetried bei Markt Rettenbach gegen zwei Bäume einer Allee.

Warum der Wagen von der Fahrbahn in Engetried abkam, ist unklar

Der schwer verletzte Ostallgäuer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, wie die Polizei mitteilt.

Warum der Wagen von der Fahrbahn abkam, ist nicht klar. Die Ermittlungen der Polizei dazu dauern an.

Vor Ort half die Freiwillige Feuerwehr Engetried bei Bergung des Unfallopfers und der Räumung der Unfallstelle.

