vor 6 Min.

Schwere Unfälle bei Mindelau & Kirchheim: Autos überschlagen sich

Unfall zwischen Altensteig und Mindelau. Der Fahranfänger am Steuer war stark alkoholisiert. Auch sein jüngerer Bruder wurde dabei verletzt.

Am Montag wurde ein Autofahrer schwer verletzt in die Klinik gebracht. Am Vortag gab es einen ähnlichen Unfall. Ein Fahranfänger war jedoch stark alkoholisiert.

Am Sonntagnachmittag ist es zwischen Altensteig und Mindelau zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Weidezaun kollidierte und der Wagen überschlug sich mehrfach. Beide Insassen, ein 18-jähriger Fahranfänger und dessen 15-jähriger Bruder auf dem Beifahrersitz wurden verletzt mit Rettungswagen in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.

Unfall bei Mindelau: Fahranfänger war stark alkoholisiert

Der junge Fahrer war nach Polizeiangaben stark alkoholisiert und die Polizei zog den Führerschein ein. Ihn erwartet eine Strafanzeige. Der Sachschaden am Pkw und am Weidezaun beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf mehrere tausend Euro.

Auto überschlägt sich bei Kirchheim

Am Montagvormittag hat sich erneut ein Auto an einer Landstraße überschlagen – diesmal bei Kirchheim. Der Fahrer kam von der Fahrbahn ab. Sein Wagen überschlug sich mehrfach im Feld. Ersthelfer können den schwer verletzten Fahrer aus dem Fahrzeug befreien. Notarzt brachte den Mann in eine Klinik.

Schwerer Unfall bei Kirchheim Bild: Thorsten Bringezu

Themen folgen