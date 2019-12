10:54 Uhr

Schwerverletzte und Verletzter bei Unfall nahe Schlingen

Ein schwerer Unfall hat sich bei Schlingen in der Nähe von Bad Wörishofen ereignet.

Auf der Staatsstraße 2015 zwischen Pforzen und Schlingen hat sich am Donnerstag ein schwerer Unfall ereignet. In Fahrtrichtung Bad Wörishofen prallte gegen 9.15 Uhr das Auto einer 21-Jährigen in einen voraus fahrenden SUV geprallt. Wie die Polizei gegenüber unserer Redaktion mitteilt, wurde die 21-Jährige bei dem Aufprall schwer verletzt. Der 43-jährige Fahrer des SUVs zog sich leichte Verletzungen zu. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Der SUV kam nach dem Aufprall von der Fahrbahn ab und blieb in einem Bachlauf liegen. Der Wagen der 21-Jährigen dreht sich und kam ebenfalls von der Straße ab. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei mit etwa 20.000 Euro. (m.he)

Themen folgen