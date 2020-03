08:00 Uhr

Selbstversuch: Training im Schutze der Dämmerung

Nordic Walking klappt ganz gut, bei der Gymnastik stößt Redakteur Ulf Lippmann schnell an seine Grenzen

Von Ulf Lippmann

Bei fünf Grad plus und Dunkelheit bin ich eigentlich nicht gern draußen. Aber was tut man nicht alles, wenn Jürgen zur Fitnessstunde ruft. Nordic Walking war angesagt und weil es halt nicht anders ging, konnten wir erst am Abend starten. Doch wenig später war ich ganz froh, dass wir im Schutze der Dämmerung unterwegs waren, denn wahrscheinlich haben wir ein einigermaßen seltsames Bild abgegeben, wie wir im Storchengang oder auch rückwärts mit unseren Stöcken da den Weg entlanggewackelt sind.

Und hoch das Bein: Manchmal klappt es bei den Gymnastikübungen von Ulf Lippmann (rechts) jetzt schon ganz gut – manchmal aber auch gar nicht. Trainer Jürgen Reisach gibt die Hoffnung aber nicht auf. Bild: Lippl

Der Wa de geht es wieder gut

Aber immerhin tat nichts mehr weh, denn meine Wade hat mir die ungewöhnliche Belastung der vergangenen Woche nicht mehr übel genommen. Sowohl Jürgens Tempo als auch der Umgang mit den Walkingstöcken waren kein großes Problem für mich. Auf dem Rückweg wäre vielleicht noch eine Stirnlampe schön gewesen, aber zum Glück ging es nur geradeaus.

Den kleinen Berg für die nächste Walkingrunde hat Jürgen mir auch schon gezeigt. Aber die Steigung sollte kein Problem sein und für den gymnastischen Teil der Runde bin ich auch gerüstet. Sieht zwar bestimmt wieder etwas dämlich aus, aber momentan ist auf den Spazierwegen in der Region der Andrang ja nicht so wahnsinnig groß.

Von Mindelheim nach "Dehnemark"

Und wenn das Wetter nicht mitmacht, bleiben uns ja die Stunden in „Dehnemark“: Erst dehnen auf Teufel komm raus und später Muskelkater, der durch Mark und Bein geht.

Aber so schlimm ist es zum Glück gar nicht, wenn Jürgen mir Übungen zeigt, die mich dehnbar und elastisch machen sollen. Ich hatte zwischendurch sogar schon das Gefühl, dass die Übungen besser klappen als beim ersten Mal: Die Beugung geht ein bisschen tiefer, die Spannung hält ein bisschen länger und der Schmerz kommt ein bisschen später. So kann es gern weitergehen.

Es gibt noch viel zu tun

Tut es aber nicht, denn als Jürgen will, dass ich beim Gehen meine Beine in großen Bögen kreisen lasse, merke ich sehr bald, dass das, was sich bei mir wie große Bögen anfühlt, für Zuschauer kaum sichtbare Bewegungen sind. Es gibt also noch viel zu tun, aber die Bewegung macht auch Spaß. Zum Extremsportler werde ich in diesem Leben bestimmt nicht mehr, aber ein paar mehr Walkingrunden könnte ich mir in Zukunft durchaus vorstellen. Zum Glück werden die Tage ja gerade länger und wärmer.

