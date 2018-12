vor 53 Min.

Sex-Überfall auf Frau bei Egg: Zeugen gesucht

Nach einem sexuellen Überfall auf eine Unterallgäuerin in Egg an der Günz sucht die Polizei Zeugen.

Von Johann Stoll

Die Kriminalpolizei Memmingen fahndet mit Hochdruck nach einem Sexualtäter. Am Montagabend, 3. Dezember, war eine Frau in Egg außerorts auf der Frickenhausener Straße von einem Unbekannten mit Gewalt auf eine Wiese gezwungen worden, wo er sie entkleidete und versuchte, sich an ihr zu vergehen. Erst nach längerer Zeit ließ er von seinem Opfer ab und radelte davon. Die Frau war mit ihrem Hund zu Fuß unterwegs. Ihren Angaben zufolge wurde sie zwischen 18.30 und 19.45 Uhr von einem Fahrradfahrer angesprochen, der auch verbal beruhigend auf ihren Hund einwirkte. Kurz darauf hielt er die Frau fest und hinderte sie am Fortgehen.

Wer hat zwischen Lauben und Oberschönegg oder in Egg den dunkelhäutigen jungen Mann gesehen?

Wer kennt den 25- bis 30-jährigen dunkelhäutigen Fahrradfahrer, der als rund 1,75 Meter groß, schlank und mit kurzen krausen schwarzen Haaren beschrieben wird? Möglicherweise fiel er Montagabend jemanden an der Kreisstraße MN32 zwischen Lauben und Oberschönegg auf, oder gar direkt an der Frickenhausener Straße, welche Egg a.d. Günz und die Kreisstraße verbindet. Hinweise an die Kripo unter Tel. 08331/100-0.

