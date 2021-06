Siebnach

vor 17 Min.

Mordversuch in Siebnach: Prozess geht dem Ende entgegen

Plus Im Verfahren vor dem Landgericht sollen nächste Woche die Plädoyers gehalten werden. Es bleibt die Frage nach der Schuldfähigkeit.

Von Wilhelm Unfried

Im Verfahren um einen Mordversuch in einem Asylbewerberheim in Siebnach bahnt sich nun das Ende des Verfahrens an. Am jüngsten Prozesstag wurde noch einmal ein Bewohner des Asylberwerberheimes befragt, wie er die dramatischen Minuten in der Nacht zum 31. August vergangenen Jahres erlebt hatte.

