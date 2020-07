vor 19 Min.

So hilft Bad Wörishofen den Veranstaltern

Plus Weil das Guggerhaus aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht genutzt werden kann, öffnet die Stadt den Kursaal zu besonderen Mietkonditionen. Für Freunde des Festivals der Nationen gibt es ebenfalls Neuigkeiten.

Von Regine Paetz

Wer sich das Kulturleben einer Stadt wie Bad Wörishofen vor Augen ruft, dessen Gedanken beschäftigen sich wohl zwangsläufig mit Kursaal und Kurtheater. Ein rühriges, abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm hat aber auch das Haus „Zum Gugger“ zu verzeichnen; gerade Vereine und Dozenten fühlen sich dort wohl, können doch in diesem Rahmen auch kleine Zielgruppen erreicht und mit bisweilen fast schon exotischem Angebot verwöhnt werden. Tatsächlich liegt in diesem Reiz des „nahe am Publikum seins“ auch der Haken: Denn Abstands- und Hygienevorschriften im Zuge der Corona-Pandemie machen Veranstaltungen im Guggerhaus kaum durchführbar. Der Kleinkunstverein hatte sich deshalb vor Kurzem an den Kur- und Tourismusbetrieb gewandt und um eine Erlaubnis zur Umsiedelung ins Kurtheater gebeten. Das zog nun größere Kreise, denn auch andere Veranstalter wollen größere Räume.

Um den Vorverkauf und damit den Erfolg der zeitnah stattfindenden Veranstaltung zu sichern, hat die Stadt in diesem Fall pragmatisch gehandelt und ist dem Verein im Zuge eines Eilentscheides – und damit vor einem Stadtratsbeschluss –mit deutlich verringerten Konditionen entgegengekommen.

Nun hatte sich auch der Hauptausschuss des Stadtrates mit der Thematik zu befassen – denn zwischenzeitlich haben sich weitere Veranstalter an den Kur- und Tourismusbetrieb gewandt. Die Branche hätte „immense Platzeinbußen aufgrund der Pandemieregeln hinzunehmen“, erklärte dazu Veranstaltungsleiterin Isabell Joachim. Das mache eine Neukalkulation von Veranstaltungen unumgänglich – und stelle auch eine Stadt wie Bad Wörishofen vor neue Herausforderungen. Denn eine Rückkehr zum städtischen Kulturleben will man auch dort, wie Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) in seiner Einleitung vorwegnahm.

Veranstaltungsleiterin Isabell Joachim berichtet über die Zahl der Anfragen

So sei es auch Aufgabe des Kur- und Tourismusbetriebs, ein attraktives und abwechslungsreiches Veranstaltungsangebot zu generieren, erklärte Isabell Joachim. Dennoch müsse eine beidseitige Kostendeckung – sowohl für den Veranstalter als auch für die Stadt – gewährleistet sein. Auf Nachfrage von Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer verwies die Veranstaltungsleiterin auf derzeit rund 20 Anfragen; sogar neue Buchungen seien darunter, erklärte sie. So wolle man mit einer veränderten Gebührenstruktur, zunächst bis Ende des Jahres, auch Rechtssicherheit für Veranstalter schaffen.

Die Gebührenanpassung soll nun Veranstaltern entgegenkommen, die in einen größeren Veranstaltungsraum wechseln wollen, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Mitnehmen wolle man aber auch diejenigen, die im gebuchten Raum bleiben und die verringerte Belegungskapazität akzeptieren wollen, sagte Joachim. Zuletzt sollen auch Veranstalter zum Zuge kommen, die neu buchen, allerdings mit geringerer Teilnehmerzahl.

Wer beispielsweise eine Veranstaltung für das Kurtheater gebucht hat und dort durchführen möchte, kann mit einem finanziellen Entgegenkommen rechnen. Der Grundpreis in Höhe von 240 Euro für eine Veranstaltung ohne Eintritt bleibt zunächst gleich. Events mit Eintrittspreisen (zuvor 300 Euro bis einschließlich 10 Euro Eintritt; 420 Euro ab 11 Euro Eintritt) werden nun profitieren – auch dafür zahlen Veranstalter bis Ende des Jahres nur den Kurtheater-Grundpreis.

Was Bürgermeister Stefan Welzel zum Festival der Nationen in Bad Wörishofen sagt

Auch die Buchung des Kursaales wird damit günstiger; dafür wird ebenfalls der Grundpreis des Kurtheaters zugrunde gelegt. Alle weiteren Kosten, etwa für das Einlasspersonal, technisches Equipment, oder Einrichtung des Kartenverkaufssystems München Ticket, werden wie bisher abgerechnet. Alles in allem hätte die Stadt aufgrund dieser Maßnahmen mit Mindereinnahmen in Höhe von 3596 Euro zu rechnen, erklärte Hauptamtsleiter Martin Aicher den Räten, die dem dazu gehörenden Beschluss zur vorübergehenden Anpassung der Mietkonditionen im Kurhaus und Kurtheater denn auch unisono ihr Einvernehmen aussprachen. „Es soll ja wieder Leben in die Stadt kommen“, fasste Konrad Hölzle (CSU) zusammen.

Noch eine gute Nachricht sollte sich im Anschluss an diesen Tagespunkt ergeben. Auf Nachfrage Paul Gruschkas (FW), wie es sich in diesem Jahr mit der Durchführung des „ Festival der Nationen“ verhalte, sagte Bürgermeister Stefan Welzel, der Wille zur Durchführung sei da. Zudem habe es bereits zwei Gespräche mit dem Veranstalter im Rathaus gegeben. „Ich gehe derzeit von einem Ja aus“, fasste Welzel zusammen.

Wie sich das Festival in Bezug auf das Hygienekonzept gestalten könnte, dazu gab Stefan Welzel ebenfalls Auskunft. So sei nach derzeitigem Stand gut möglich, dass Konzerte zwei Mal durchgeführt werden, um den Abstandsgeboten gerecht werden zu können. Das Festival der Nationen soll am 25. September in Bad Wörishofen beginnen. Auftreten sollen Stars wie die Geigerinnen Anne-Sophie Mutter und Julia Fischer, Rudolf Buchbinder oder Alice Sara Ott.

