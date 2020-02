17:00 Uhr

So vergibt der Markt Türkheim seine Bauplätze

Die Marktgemeinde Türkheim mit ihrer idyllischen Lage an der Wertach und der guten Verkehrsanbindung lockt Häuslebauer an. Mit einem Vergabemodell will der Gemeinderat jetzt dafür sorgen, dass Grundstücke aus dem Besitz der Gemeinde möglichst gerecht an die vielen Interessenten vergeben werden.

Plus Ab sofort will Türkheim nur noch dann Grundstücke an Bauwerber verkaufen, wenn sie sich am „Ansiedelungsmodell“ beteiligt haben. Was das bedeutet.

Das gilt auch für alle Interessenten, die bereits auf der Warteliste stehen. Auf die will die Verwaltung jetzt nochmal zugehen. Hier einige Auszüge der Richtlinien:

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen