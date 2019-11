11:58 Uhr

Späße bis unter die Gürtellinie mit Ingo Appelt

Ingo Appelt ist im Mindelheimer Forum bissig wie immer - er parodiert, nimmt die Männer aufs Korn und bringt auch geschmacklose Zoten.

Von Franz Issing

Udo Lindenberg und Herbert Grönemeyer parodierte er nahezu perfekt. Und auch Angela Merkel – „der steht das Elend des Landes ins Gesicht geschrieben“ – imitierte er ebenso gut wie den früheren Bundesarbeitsminister Norbert Blüm mit „Die Renten sind sicher, aber die Rentner nicht“. Doch wer den Comedian Ingo Appelt kennt, weiß, dass er in seinem Programm auch Gags hat, die wohl dem Zeitgeist geschuldet einfach geschmacklos sind und hier nicht geschrieben werden können. Scherze wie „Männer stehen auf Frauen in Lederklamotten, aber nur, weil sie so schön nach neuen Autos riechen“ oder „Warum braucht eine Frau einen Mann? Weil Vibratoren nicht Rasenmähen können“ sind da noch die harmlosesten Zoten.

„Lieber nix als alles falsch verstehen“ lautet das Credo des Entertainers, der von seinen Fans im Mindelheimer Stadttheater stürmisch gefeiert wurde, auch wenn er sich mitunter am eigenen Lachen verschluckte. In einem kleinen Dorf nahe Würzburg aufgewachsen – „mein Lehrer in der Volksschule sah in mir schon einen angehenden Terroristen“ – veräppelte er die Stadt am Main als „Grab meiner Jugend“ und schwadronierte: „Mit einem Mitgliederausweis der SPD durfte man dort sein Auto nur auf einem Behindertenparkplatz abstellen.“

Drei Stunden mit Ingo Appelt - zum Kaputtlachen

Genährt mit neuesten Erkenntnissen gab sich der Comedian ganz als „Staatstrainer“ in Topform. Drei Stunden Appelt, das sind „drei Stunden zum Kaputtlachen“. Besonders, als sich der Kabarettist über Wessis und Ossis mokierte. „Früher haben wir Päckchen in den Osten geschickt, heute haben die selbst den Gelben Sack“ spottete er. Das Enfant terrible der Comedy-Szene sparte auch nicht mit Seitenhieben gegen Machos und Leisetreter. Manches war da unter der Gürtellinie, vieles aber auch geniale Satire. Was er auf der Bühne so von sich gab, war hochpolitisch.

Appelt verstand es meisterhaft, seine Gags in Parodien zu verpacken. „Wir müssen wieder Dienstleister werden, sonst schaffen uns die Frauen ab“, mahnte der Comedian, der mit Vorliebe das eigene Geschlecht auf den Arm nahm. Männer sollten eine Mischung aus Macho und Weichei sein, ein „Matschei“ eben, scherzte er und reduzierte das Kosewort „Schatzi“ auf ein Zwischending von Schaf und Ziege. „Diese Tiere kommen nie ungeschoren davon und werden immer gemolken“, wusste der 52-jährige Kabarettist. Seine „Männer-Verbesserungs-Comedy“ traf beim starken und schwachen Geschlecht wie auch seine Til-Schweiger-Parodien auf begeisterte Zustimmung.

Nazis gibt es überall, klärt Appelt in Mindelheim auf

„Wer ist hier ein Nazi?“, fragte Ingo Appelt in die Runde und philosophierte: „Wir sind alle keine Nazis, wir haben nur eine eigene Meinung.“ Er klärte auf: „Es gibt „Fitness-Nazis“ mit Handy am Bizeps („Armbinden haben die Nazis ja gerne“) und auch „Gemüse-Nazis“ („Vegetarier, da steckt das Wort Arier ja schon drin“). Appelt machte sich über Zeitgeisttypisches lustig, schalt US-Präsident Trump einen Amokläufer und Boris Johnson einen Politiker mit Freude an der Zerstörung. Die Abschiebung von Flüchtlingen verurteilte er gar als „Hexenverbrennung des 21. Jahrhunderts“ und empfahl der SPD, mit dem ADAC zu fusionieren. „Mit 21 Millionen Mitgliedern kann die Partei viel mehr bewegen.“ Und was dem überzeugten Sozialdemokraten dazu noch einfiel: „Wie passend wäre es gewesen, wenn Andrea Nahles Parteichefin geblieben wäre. A. Nahles, der Name ist gut. Alles für’n Arsch, SPD“, fand er.

Mit zartem Florett focht Appelt nie. Die Merkel-Regentschaft nannte er eine „Zitterpartie“ und seine Vision „Bayern baut zur Migranten-Abwehr bald einen Zaun“ („Genug Vollpfosten haben die ja“) geriet zum Brüller. Zwar bediente sich der gelernte Maschinenschlosser mitunter veralteten Rollenbildern, das Publikum aber riss er zu Beifallsstürmen hin. Selbst Zartbesaitete lachten über die derben Scherze. IG-Metaller, SPD-Mann, Kabarettist und selbsternannter „Staatstrainer“: Ingo Appelt bog im Mindelheimer Kreisverkehr nach links ab und nahm die Kurve mit Bravour.

