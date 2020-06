11:30 Uhr

Sportheim: Wiedergeltinger Finanzspritze sorgt für Enttäuschung

Plus Die Gemeinde nimmt eine sechsstellige Summe in die Hand. Der Verein hatte allerdings mit größerer Unterstützung gerechnet.

Von Regine Pätz

Es ist in die Jahre gekommen, das Vereinsheim der Spielvereinigung (SpVgg) Wiedergeltingen. Die sanitären Anlagen beispielsweise nicht mehr im besten Zustand. Zudem fehlt Platz an allen Ecken und Enden. Ein Ausbau soll nun Abhilfe schaffen und dem mitgliederstärksten Verein Wiedergeltingens genügend Raum für weitere Entfaltung geben.

Der Erweiterungsbau soll sich südlich ans Bestandsgebäude anschließen und deutlich größer als der Altbau werden. Ein Mehrzweckraum soll darin ebenso Platz finden wie neue Umkleide- und Sanitärräume. Auch eine Schiedsrichterkabine ist geplant. Gesamtkosten: knapp 500.000 Euro. Die Gemeinde Wiedergeltingen wird sich mit einem Investitionszuschuss daran beteiligen, „das haben wir auch für den örtlichen Schützenverein geleistet“, hängte Bürgermeister Norbert Führer an. Insgesamt 70.000 Euro habe die Gemeinde Wiedergeltingen letztes Jahr dafür in die Schale gelegt; immerhin ein Drittel des Gesamtbedarfs. Jetzt, beim größten Sportverein des Ortes, sollen 150.000 Euro aus dem Haushalt fließen.

Zudem können etwa 45 Prozent aller förderfähigen Kosten und damit rund 99.000 Euro über den Fördertopf des Bayerischen Innenministeriums respektive der Regierung von Schwaben abgedeckt werden. Auch hier profitiere die Gemeinde von einer besonderen Fördersituation, denn Wiedergeltingen gelte als „Raum mit besonderem Handlungsbedarf“, sagte Norbert Führer. Und dann steht zudem der Verein in der Pflicht; mithin soll ein Anteil von dieser Seite sowohl durch Eigenmittel der SpVgg als auch durch Arbeitsleistungen der Mitglieder sowie durch Geld- und Sachspenden finanziert werden.

So kann der größte Verein Wiedergeltingens an zusätzliches Geld kommen

Eine zusätzliche finanzielle Unterstützung könnte nun das Investitionsloch weiter schließen. So hatte ein Referent des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) Mitte April im Rahmen einer Videokonferenz auf Fördermöglichkeiten für Sportvereine unter den aktuellen Pandemie-Bedingungen aufmerksam gemacht. Die SpVgg Wiedergeltingen könnte so einen Kredit in Höhe von 44.000 Euro in Anspruch nehmen. „Zu äußerst günstigen Konditionen“, wie VG-Kämmerer Claus-Dieter Hiemer anmerkte, der ebenfalls der Gemeinderatssitzung beiwohnte. Der Einbau dieses Darlehens in die Finanzierung wäre in seinen Augen, „ein guter Kompromiss für beide Seiten“, für das Rathaus ebenso wie für den Sportverein.

Dass der gemeindliche Zuschuss nicht unbedingt den Vorstellungen des Vereins entgegenkomme, räumte Norbert Führer unumwunden ein. Schließlich habe man in den Reihen der SpVgg mit Unterstützung in Höhe von 200.000 Euro gerechnet. Dennoch könne sich der Investitionszuschuss „sehen lassen“, folgerte der Bürgermeister. Und das Wichtigste: „Damit gilt die Gesamtfinanzierung als gesichert.“

Zudem habe die Kommune noch andere Aufgaben, derer sie gerecht werden müsse – was unter den aktuellen Pandemie-Umständen noch erschwert werde. Dann gehe es um Gleichbehandlung aller Vereine des Ortes. Letztlich soll die finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde das „letzte Glied der Kette sein“, erklärte Führer. Zu bevorzugen sei doch primär die Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten.

Vorstandsmitglied sagt, man wolle sich keinen „Kredit ans Bein binden“ lassen

Nicht ganz so überzeugt wie Claus-Dieter Hiemer äußerte sich SpVgg-Vorstandsmitglied Benjamin Müller über den Darlehens-Vorschlag. Er erhielt ein Rederecht im Rat. Dabei machte Müller keinen Hehl aus seiner Enttäuschung. „Wir hatten schon mit 200.000 Euro geplant“, sagte er. Auch wolle man sich nicht die Tilgung eines Kredits „ans Bein binden“ lassen. Dann müsste Abhilfe geschaffen werden, denn „die Gemeinde hätte es im Kreuz, die Raten zu übernehmen“.

Dass sich die Gemeinde der Gefahr einer Überfinanzierung durch den gemeindlichen Zuschuss erwehren müsse, daran erinnerte der VG-Kämmerer. Wäre der Investitionszuschuss zu hoch, könne dies die Darlehensaufnahme verhindern. „Da legen wir uns selbst ein Ei“, konstatierte Hiemer. Noch einmal erinnerte er an die sehr guten Konditionen des Kredits, die in keinem Verhältnis zu den Konditionen stünden, müsste die Gemeinde den Haushalt mit 44.000 Euro mehr belasten. Waren einzelne Ratsmitglieder, etwa Anton Weißenhorn (CSU) und Maximilian Huber (FWW), für die Auszahlung des vom Verein gewünschten Förderbetrags, sah Maximilian Kienle (Bürgerverein) auch den Verein selbst in der Verantwortung. Dennoch regte er an, die Gemeinde bürgen zu lassen, sollte der Verein den Kredit nicht tilgen können.

Es geht auch um weitere Fördermittel der Gemeinde Wiedergeltingen

Dass beizeiten auch der Kellerausbau des alten Sportheimes auf dem Plan stünde, gab Rätin Barbara Kugelmann (Bürgerverein) zu bedenken. „Wenn dann Unterstützung notwendig wird, soll der Verein auf uns zukommen“, sagte sie. Auch das sei ein Zeichen der Wertschätzung – und eine Aufgabe, die später durchgeführt werden könnte, um auch den Haushalt erst später damit zu belasten.

Mit vier zu sechs Stimmen wurde das Ansinnen, einen höheren Investitionszuschuss zu bezahlen, abgelehnt. Mit neun zu einer Stimme entschied sich das Gremium nun für eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 150.000 Euro plus Inanspruchnahme eines BLSV-Förderdarlehens in Höhe von 44.000 Euro, welches die Gemeinde verbürgt.

Eine jährliche finanzielle Zuwendung für den Verein, gezahlt durch die Gemeinde Wiedergeltingen, wurde ebenfalls abgesprochen. Diese kommt der Vereinsarbeit zugute, auch um der SpVgg Rückendeckung für die Tilgung des Darlehens zu verschaffen. „Damit besteht nun Planungssicherheit“, freute sich Bürgermeister Führer.

