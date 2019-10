vor 37 Min.

Sportliche Wörishofer setzen Maßstäbe

775 Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren schaffen das Sportabzeichen. Damit ist der TSV Bad Wörishofen weithin das Aushängeschild.

Von Franz Issing

Diese Bilanz kann sich sehen lassen. 775 Teilnehmer, darunter zehn Sportler mit Behinderung sowie 425 Schüler und Jugendliche, legten in diesem Jahr beim TSV Bad Wörishofen die Sportabzeichenprüfung ab. Da blieb es nicht aus, dass es bei einem Festakt im Gasthaus Adler in Stockheim 60 Minuten lang Ehrenurkunden förmlich „regnete“. Abteilungsleiter Peter Timmler wertete das Sportabzeichen als Gradmesser für die eigene Fitness. Seit Gründung der Abteilung haben mehr als 15.000 Teilnehmer jedes Alters ihre Kräfte bei sportlichen Wettkämpfen gemessen.

„Große Sprünge“ machte mit bereits 89 Jahren Kurt Leuterer, ein großes Vorbild für den mit vier Jahren jüngsten Sportler Maximilian Maier. 20 Leichtathleten glänzten mit dem Deutschen, beziehungsweise mit dem anno 2013 eingeführten Kneipp-Fitness-Abzeichen. Einmal mehr wurde bei dem Ehrungsmarathon deutlich, dass Generationenkonflikt beim TSV Wörishofen ein Fremdwort ist. Will heißen: Wacker schlugen sich nicht nur die „alten Hasen“ sondern auch die jüngsten Sportler. So Maximilian Maier, Tim Riel, Vincent Fenkl, Frieda Schrey, Emma Sattler, Amelie Falk, Emilia Bögle, Korbinian Unglert, Emilia Biedermann und Maria Seehagen.

Gleich 107 Jubilare auf einmal in Bad Wörishofen

Bei den über 80-Jährigen punkten mit sportlichen Leistungen: Kurt Leuterer, Herbert Jonas, Horst Rettig, Gertrud Leuterer, Helmut Tornow, Horst Dreher, Hubertus Schombera, Horst Zimmermann, Heinz Wojak, Anni Suttner, Rita Danzl, Helmut Köstler, August Filser, Manfred Neugebauer und Willi Dreher. Urkunden gab es auch für 107 Jubilare, die zigmal das Leistungsabzeichen errangen. Nicht zu vergessen auch die Sportler, die sich das Österreichische Turn- und Sportabzeichen anstecken dürfen und von Reinhard Hornstein ausgezeichnet wurden.

Noch vor dem Ehrungsmarathon schlug die Stunde der Gratulanten und Grußredner. „Wer nicht jeden Tag etwas für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für die Krankheit opfern“, zitierte Abteilungsleiter Timmler Pfarrer Sebastian Kneipp und wies auf die Bedeutung von Sport als probate Vorbeugung für mögliche Wehwehchen im Alter hin. Timmler würdigte auch die gute Zusammenarbeit mit der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen sowie den Grundschulen in Wiedergeltingen, Türkheim und Dirlewang. Auch bei der Stadt Bad Wörishofen bedankte er sich für Unterstützung und die Bereitstellung der Sportstätten.

Zu Wort meldete sich schließlich noch der stellvertretende BLSV-Kreisvorsitzende Rudi Broda. Der bescheinigte in seinem Grußwort der TSV-Sportabzeichen-Abteilung: „Bei der Olympiade des kleinen Mannes seid ihr die Nummer eins im Kreis“.

Broda: „Ihr seid das stärkste Team im ganzen Bezirk“

Broda lobte auch Arbeit und Engagement der Prüfer. „Ihr seid das stärkste Team im ganzen Bezirk“, bescheinigte er Brigitte Dempfle, Eva Pregler, Günther Biedermann, Helmut Deisenhofer, Hans Glanz, Willi Greiner, Dieter Timmler, Manfred Kast, Kurt Leuterer, Franz Walter, Horst Zimmermann und dem TSV-Vorsitzenden Thomas Wegst.

Bürgermeister Paul Gruschka ging auf Geschichte und Einführung des Deutschen Sportabzeichens ein und schwärmte von einem „Siegeszug“ der TSV-Abteilung. Der Bürgermeister würdigte auch die gute Zusammenarbeit zwischen dem Sportverein und der Stadt.

Die Erfolge der großen und kleinen Athleten, so der Rathauschef, seien nicht zuletzt auf gute Trainingsmöglichkeiten zurückzuführen, würden aber auch auf den Disziplinen Durchhaltevermögen und Zielstrebigkeit basieren und seien einfühlsamen Trainern zu verdanken.

„Weiter so und immer sportlich am Ball bleiben“, empfahl auch Vizebürgermeister Stefan Welzel den erfolgreichen Prüflingen. Start für die Sportabzeichen-Abnahme 2020 ist am Dienstag, 5. Mai, im Stadion „Unteres Hart“.

