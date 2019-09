vor 20 Min.

Stabi-Streit endet vor Gericht

Es geht um die scharfe Kritik des Abgeordneten Pohl an Bad Wörishofens Kämmerin

Von Markus Heinrich

Die scharfe öffentliche Kritik des Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl (FW) an Bad Wörishofens Stadtkämmerin Beate Ullrich hat nun auch das Amtsgericht Memmingen beschäftigt. Das ist bekannt, weil Pohl im Anschluss eine umfangreiche Pressemitteilung verschickt hat. „Dreister Angriff auf die Meinungsfreiheit gescheitert“, kommentiert Pohl darin das Geschehene und kritisiert Ullrich erneut. Die Kämmerin habe versucht, ihn „mundtot“ zu machen, anstatt „ihr eigenes Fehlverhalten einzugestehen“.

Pohls Stellungnahme sei „eine Summe von Peinlichkeiten“, sagte dagegen Ullrichs Rechtsanwalt Ingo Lehmann gegenüber der Mindelheimer Zeitung. Ullrich habe den Stadtrat von Bad Wörishofen in der Diskussion um eine Beantragung von Stabilisierungshilfen „wahrheitsgemäß informiert“.

Für das Amtsgericht Memmingen teilt Reinhold Mock auf Nachfrage unserer Redaktion mit, das Gericht habe Ullrichs Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen. Das Gericht habe die besondere Eilbedürftigkeit nicht erkannt, welche ein Zuwarten auf eine Hauptverhandlung unzumutbar gemacht hätte. Das Gericht habe auch keinen Unterlassungsanspruch gesehen. Es ging um Pohls Behauptung, Ullrich habe den Stadtrat in der Stabi-Debatte falsch informiert. Das Amtsgericht habe dies als „kritische politische Äußerung angesehen“, sagt Mock, welche „im Rahmen politischer Auseinandersetzungen“ und vor dem Hintergrund der Meinungs- und Pressefreiheit hinzunehmen sei. Die Grenze zur Schmähkritik sei nicht überschritten worden. „Eine inhaltliche Aussage zum Wahrheitsgehalt der angegriffenen Behauptung hat das Gericht ausweislich der Urteilsgründe nicht getroffen“, betont Mock.

Dieser Umstand ist auch Anwalt Lehmann wichtig. „Pohl erweckt den Eindruck, das Gericht habe ihn in der Wahrheit bestätigt; es ging aber nicht um den Wahrheitsgehalt.“ Pohl hatte nach der Stadtratssitzung vom 20. Mai Aussagen der Kämmerin öffentlich kritisiert und legt nun nach. Sie habe „in einem wesentlichen Punkt die Unwahrheit gesagt“, schreibt Pohl. Er habe den Eindruck gewonnen, dass Ullrich „durch die Art ihres Vortrags versucht hat, die Position des Bürgermeisters zu untergraben.“ Pohl weiter: „Eine Verwaltungsmitarbeiterin ist nicht dazu da, politische Machtspielchen von Stadtratsfraktionen gegen den Bürgermeister zu unterstützen.“ Gruschka habe mit seinem Plan, Stabilisierungshilfen zu beantragen, „zum Wohle der Stadt“ gehandelt, schreibt Pohl, der die Stabilisierungshilfe damals selbst ins Gespräch gebracht hatte. „Wenn durch Falschbehauptungen der Kämmerin der Eindruck entsteht, der Antrag könne nur mit einer Hauruck-Aktion bei der Gewerbesteuer Chancen haben, stellt sie Herrn Gruschka völlig zu Unrecht in ein falsches Licht.“ Ein Schreiben des Finanzministeriums habe Ullrichs Darstellung „eindeutig widerlegt“, teilt Pohl mit. Diesem Brief räumt auch Anwalt Lehmann Gewicht bei der Urteilsfindung ein. „Allerdings gibt es dieses Schreiben, das den Eindruck eines Gefälligkeitsbriefes erweckt, erst seit Juni“, sagt Lehmann. Ullrich habe ihn in der Mai-Sitzung nicht kennen können, sie habe die offiziellen Richtlinien des Freistaats kommuniziert.

Ullrich hatte in der Sitzung auf geltende Fristen verwiesen und erklärt, dass nur noch wenig Zeit bleibe – bis zum 30. Juni –, wenn der Gewerbesteuersatz für das laufende Jahr noch erhöht werden soll.

Der Brief signalisiere nun, dass zur Beantragung von Stabilisierungshilfen auch eine Absichtserklärung zur Anhebung des Gewerbesteuersatzes ausreiche, sagt Lehmann. „Allerdings hat man die Richtlinien selbst bislang nicht geändert.“ CSU, SPD, Grüne und Wirtschaftsreferent Alwin Götzfried (FW) hatten sich nach Pohls Kritik öffentlich hinter Ullrich gestellt und ihrerseits Pohl kritisiert. Maßgeblich für die Entscheidung im Rat sei der Zehn-Punkte-Katalog der Staatsregierung gewesen, hieß es. Dieser beinhaltet auch einen Gewerbesteuerhebesatz mindestens auf Landesdurchschnitt. Davon ist Bad Wörishofen bekanntlich weit entfernt. „Dieser Katalog ist Maßstab und nicht die Interpretation eines Abgeordneten aus Kaufbeuren“, teilten die Ratsmitglieder mit. Der Stadtrat hatte die Beantragung von Stabilisierungshilfe mehrheitlich abgelehnt.

Pohl nennt Ullrichs Gang vor Gericht einen ungeheuerlichen Vorgang und fordert, die Kämmerin hätte sich besser beim Stadtrat und dem Bürgermeister persönlich entschuldigt.

Anwalt Lehmann rät Pohl dagegen, auf „dem Teppich zu bleiben“. Er sagt: „Das Theater, das Pohl inszeniert hat, ist ein Streit um des Kaisers Bart.“ Der Stadtrat wolle mehrheitlich keine Gewerbesteuersatzerhöhung und hätte diese wohl auch für das Jahr 2020 nicht beschlossen.

