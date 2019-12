18.12.2019

Star-Wars-Fan nennt Tochter Leia und Sohn Anakin

Plus Auf die Premiere der neunten Episode von „Star Wars“ fiebert Familie Lenuweit schon seit Wochen hin. Warum? Andreas Lenuweit erklärt das im Interview.

Von Alf Geiger

Am Mittwoch um 20 Uhr gibt es im Türkheimer Filmhaus Huber die Premiere von „ Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ zu sehen. Der letzte Teil der dritten „Star Wars“-Trilogie, in dem der epische Kampf zwischen der Ersten Ordnung und den Rebellen seinen Höhepunkt erreicht. Etwa ein Jahr nach den Ereignissen von „Die letzten Jedi“ (2017) nimmt der Widerstand erneut den Kampf gegen die mysteriöse Erste Ordnung auf, neunter Teil und Finale der Saga um die Familie Skywalker und den Gegensatz von Jedi und Sith. Mit dabei die Star Wars Freunde Allgäu, und mitten drin ist auch die Bad Wörishofer Familie Lenuweit. Andreas, seine Frau Stefanie und die Kinder Leia Amidala (14) und Julian Anakin (16). Warum das so ist, erklärt MZ-Fotograf Andreas Lenuweit am besten gleich selbst.

Star Wars? Star Trek? Erklären Sie doch bitte mal in aller Kürze, was es damit auf sich hat. Andreas Lenuweit: Erstmal: Star Wars und Star Trek haben ganz und gar nichts miteinander zu tun: Star Wars ist ein Märchen, Star Trek ist Science Fiction... Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Ähh, ja, schon klar. Dann also Star Wars. Lenuweit: Star Wars begann 1977 mit dem Kinofilm „Krieg der Sterne“, auf englisch eben „Star Wars“. Drehbuchautor, Produzent und Regisseur war George Lucas. Der Film war der erste der zweiten Trilogie, die erste Trilogie mit den Folgen 1 bis 3, folgte später und nach dem Verkauf der Filmrechte an Disney kam die dritte Trilogie, die jetzt eben mit der neunten Folge „Der Aufstieg Skywalkers“ endgültig endet. Ähh, ja, schon klar. Muss man das verstehen? Lenuweit: Nein, das kann man wohl nur verstehen, wenn man ein richtiger Star-Wars-Fan ist. Das sind Sie, kein Zweifel! Lenuweit: Nicht nur ich, bei uns ist die ganze Familie vom Star-Wars-Virus angesteckt. Daher ist es auch kein Zufall, dass unsere Kinder Star-Wars-Namen haben. Echt jetzt? Lenuweit: Ja klar: Meine Tochter ist nach Prinzessin Leia benannt, ihr zweiter Vorname geht auf Padmé Amidala zurück. Und mein Sohn Julian heißt mit zweitem Vornamen Anakin. Ähh, ja. Woher kommt denn diese Begeisterung? Lenuweit: Genau das kann man eben nicht erklären. Woher kommt die Begeisterung eines Fußballfans für eine ganz bestimmte Fußballmannschaft? Da ist was dran. Muss man dann auch eine Lieblings-Figur haben? Lenuweit: Klar. das ergibt sich quasi von ganz alleine. Und Sie sind... Lenuweit: Momentan Anakin Skywalker, ein Jedi-Ritter, der von Obi-Wan Kenobi ausgebildet wurde. Er galt als der Auserwählte einer uralten Jedi-Prophezeiung und sollte das Gleichgewicht der Macht wiederherstellen. Später wurde er zu Darth Vader, einem Sith und – auch in den eigenen Reihen – gefürchteten Diener des Imperators Ähh, ja, schon klar. Das hat aber nichts mit Fasching zu tun, oder? Lenuweit: Ganz und gar nicht! Im Fasching sind wir zwar alle auch aktiv, bei der Kneippilonia. Aber Star Wars und Fasching sind etwas völlig anderes. Star Wars ist eine andere Dimension, ein ganzes Universum. Hmmm. Können Sie Menschen wie mich verstehen, die überhaupt keine Ahnung davon haben, was Sie da so treiben? Lenuweit: Klar! Für uns Star-Wars-Fans ist das alles nur ein riesengroßer Spaß. Wer nichts damit anfangen kann, ist selber schuld... Nein, im Ernst: Mich hat das Star-Wars-Fieber mit Episode 6 „Rückkehr der Jedi-Ritter“ Mitte der 1980er-Jahre einfach so gepackt und seither nicht mehr losgelassen. Aber, zugegeben, ein bisserl „positiv verrückt“ muss man da wohl schon sein ... Und warum Anakin Skywalker? Lenuweit: Zuerst war ich Darth Maul, der Schüler von Darth Sidious, ein Zabrak vom Planeten Dathomir. Ähh, ja, schon klar. Und heute Abend kann man Sie im Filmpalast Huber in Türkheim treffen? Lenuweit: Ja, ich, meine Tochter und noch einige andere von den Star-Wars-Freunden Allgäu. Und dann ..? Lenuweit: Stehen wir für Fotos zur Verfügung und natürlich für Gespräche über Star Wars. Und der Film ... Lenuweit: Ja klar, auf den freuen wir uns alle schon sehr. Ich wollte ja eigentlich gestern Abend schon bei der Deutschland-Premiere in Köln dabei sein. Aber auf die weite Anreise hab ich diesmal lieber verzichtet. Wir sind ja heute abend im Türkheimer Kino vor Ort. Mit den paar Stunden Zeitunterschied kann ich ausnahmsweise mal echt gut leben. Naja, wenn man 41 VSY auf Tatooine geboren ist (was auch immer das bedeuten mag...) Lenuweit: Eben, da kommt es dann auf ein paar Stunden mehr oder weniger auf dieser Erde bestimmt nicht an. Na dann, viel Spaß heute Abend. Und möge die Macht mit Ihnen sein. Das sagt man doch so, als Jedi-Ritter, oder? Lenuweit: Ja. Möge die Macht auch mit Ihnen sein!

