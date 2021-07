Stettener Erstklässler müssen nicht nach Kammlach

Plus Eine Handvoll Stettener Kinder sollte im neuen Schuljahr an der Grundschule Kammlach eingeschult werden. Doch nun hat die Schulleitung die Entscheidung zurückgenommen.

Eine Entscheidung zur Klassenbildung im neuen Schuljahr hat unter Stettener Eltern für einigen Wirbel gesorgt: Die Rektorin der Grundschule Kammlach, Marietta Maucher, hatte zusammen mit dem Kollegium entschieden, im neuen Schuljahr bis zu fünf Stettener Kinder an der Grundschule Kammlach einzuschulen. In einem Elternbrief erklärt die Rektorin, warum sie diese Entscheidung nun wieder zurückgenommen hat.